Kartlarda standardı kaçırdı

Alanyaspor günün mana ve önemine atıfta bulunarak, "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır" anlayışı içinde maça başladı. Fenerbahçe ilk yarıda rakip yarı alanda değil, rakip ceza alanı içinde sanki antrenmanda 5'e 2 oynar gibi oynadı. 43. dakikada Tadic'in golü ile Alanya kilidini açabildi. Bu tür savunmaları açabilecek oyuncu İrfan Can'ın oyuna daha ilk yarıda alınması gerekirdi. İrfan Can girince Fenerbahçe'nin golleri geldi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen bir önceki hafta yönettiği BJK-Antalya maçında bazı hatalarına rağmen skor şansı yaver gidince MHK bundan güç alarak, nefessiz hemen FB-Alanya maçına atadı. MHK'nın altın çocuğu bu hızlı ve destekli maç trafiği ile yeni yılda FIFA listesine girerse kimse şaşırmasın...

17.Dk'da Serdar Dursun'un Çağlar'a kontrolsüz faulü net sarı kart olmalıydı. 30.Dk'da Fenerbahçe rakibin elle oynadığını düşünerek penaltı bekledi ancak Alanyalı oyuncunun kolları doğal konumdaydı. Devam kararı doğruydu. 37.Dk'da Tadic tam kaleye şut atacak Yusuf'un topla oynama niyeti yok. Faulü verdin kart niye göstermiyorsun? 38.Dk'da Alanya faul atacak, atışının yeri konusunda Fenerbahçe kulübesi hakem, 4. hakem geniş bir açık oturum ve pazarlık yaptılar ve nihayet yeri belirlediler. Hakemliğin otoritesinin yerle bir olduğu acınası bir durum yaşandı. Hakem ilk yarıda kart göstermemek için direndi. İkinci yarıya 46. dk'da İsmail'e kontrolsüz girişine Richard'a çıkardığı kart doğruydu. Sonra tuhaf sarı kartlar çıkmaya başladı. Alanyalı Serdar Dursun'a çıkan sarı karta anlam veremedim. Alanya'nın 57. dk'da avantajını kesti. Oyunu okuyamadı. Avantajı oynat kardeşim. 65.Dk'da havadan inen top Alanyalı oyuncunun koluna çarpıyor devam ve gol kararı doğru. Maç 3-0 olunca maç rahatladı, hakemi zora sokan pozisyon olmadı ancak hakemin sarı kart standardı yoktu. Koşuyor ama nereye gideceğini bilmiyor dağınık koşuyor. Muhtemelen milli maç aralığından sonra Türkmen'in maç trafiği Galatasaray maçı ile başlar.