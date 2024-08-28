Eskas yeterli deği

Galatasaray ikinci yarı yaptığı değişiklerle gol ararken yediği kontra atak golüyle mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi hayali bitti. Elit kategori hakemi Norveçli Espan Eskas maçın daha 10. saniyesinde Zoukrou'nun İcardi'ye ceza alanı dışında başlayıp ceza alanı içinde devam eden faulünü çözemedi. Ceza alanı dışında Zoukrou adım frekansını ayarlayamayınca sağ bacağı ile İcardi'nin sol bacağına bir dokunuşu var ve İcardi'nin bacakları birbirine çarpıyor, eee... Eskas ver faulü, vermedin! Devamı üstten sağ kolu ile dışarda başlayan arkadan itme ceza alanı içine kadar devam etti ver penaltıyı onu da yapmadı! Çünkü beklemiyordu, çözemedi pozisyonu ''devam'' dedi. Galatasaray'ın penaltısı gitti. Pozisyonda henüz top kontrolü olmadığı için bariz gol şansı yok kırmızı olmaz. Pozisyona VAR karışamaz. Eskas'ın aklı bu pozisyonda kalınca saçma sapan fauller çaldı.

Pozisyonu gören Muslera çıldırdı. 26'da Galatasaray lehine açık korneri aut verince Batshuayi gülmeye başladı. 31'de Young Boys'un attığı golde Colley açık ofsayttı.. VAR 1.15'de ancak tespit edebildi oysa çok açık pozisyondu! 38'de Camara açık ofsayttı, yardımcı kaldırdı, topa sahip olan Muslera oyuna sokunca hakem oyunun hızını kesmedi. 56'da Kaan Ayhan'ın attığı golde Kaan açık ofsayttı, iptal kararı doğruydu. 80'de oyundan çıkan Young Boys'lu Ugrunic ve Colley karşı tribünün oradan oyun oynanırken izinsiz saha içine girdi. Her iki oyuncuya hakemin net sarı kart vermesi gerekiyordu. Galatasaray'lı oyuncular iki oyuncuyu saha dışına çıkarmaya çalıştı, ortalık karıştı. UEFA'nın elit hakemi çaresiz kaldı, rengi kaçtı. Oyundan resmen ürktü. 87'de Young Boys, Virginius ile golü atınca biraz evvel yaşanan kargaşada öfke kontrolünü kaybeden Muslera rakibine tekme atınca hakem haklı olarak Muslera'yı ihraç etti. Hakem Eskas zorluk derecesi yüksek maçlar için kriz ve çatışma anlarını çözebilmek için yeterli değil