Kazanan MHK

Beşiktaş maçın 27. saniyesinde yediği şok golle maça başlamış olsa da ikinci yarının hemen başında beraberlik golü yemiş olsa da muhteşem çoşkulu seyircisi ile galip gelmeyi bildi. Antalya da Samudio Beşiktaş ta Immobile nin karşılıklı gollerini keyifle izledik. Ama sahada Rafa Silva yı izlemek ayrı bir keyif.

Hakem Mehmet Türkmen Süper Ligde 2.sezonunda kariyerinde 4. maçı MHK büyük risk alarak yeni ismi kazanmak adına sahaya sürdü ve kazandı. Genç hakemin heyecanlı olduğu her haliyle görünüyordu. Atletik yapıya sahip çok koşan bir hakem.Zaman içinde maçlara çıktıkça tecrübe edinecek ve daha akıllı doğru koşularla doğru açılardan oyunu takip etmeyi de öğrenecek.

9. Dk.Emrecan ın Rafa Silva ya yaptığı faulün karşılığı net sarı kart olmalıydı ancak faulü verdi kartı göstermedi hata yaptı 30.Dk da Beşiktaş ın EMİRHAN ile attığı gol öncesi hava topuna kafa vurma esnasında Colley önündeki Samudio yu itince hakrm faulü tespit etti devamında hsklı olarak atılan golü geçerli saymadı. 42.Dk Soner in rakibi Fernandez'in suratına yasaklanmış elle müdahaleyi yapmasına rağmen hakrm sarı kart göstermedi ama 89 da El Musrati ye benzer hareketinde sarı gösterdi ! Tuhaf olsn şu bu hareketlere hakemlerden bazıları sarı kartlar gösteriyor bazıları göstermiyor Hakemler arasında standart yok.

48.Dk Colley e 55 de Semih e gösterilen sarı kartlar doğru. 61.dk Giray ın Rafa Silva ya girişi gaddarlıkacımasızlık içeren ciddi faullü müdahaleyi hakem süzemedi sarı gösterdi.

VAR devreye girdi ve doğru uygulama ile sarı iptal doğru olan kırmızı kart geldi.Bu hareketin karşılığı net kırmızı karttır. 65.Dk BJK attığı iptal edilen gol ofsayt. Hakemin bazı faul ve kart değerlendirmelerinde yer alma oyun takibinde eksikleri olduğu bir gerçek. Ama bu zor oyundan onun için ağır olan maçtan hakemliği kabul görerek çıkmayı bildi.