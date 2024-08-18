VAR müdahale etmemeliydi

Fenerbahçe çift forvetle başladı ama orta alandan yeterince destek gelmedi. Göztepe gücü oranında oynadı. Fenerbahçe defansına zor anlar yaşattılar ve daha fazla pozisyon buldular. Beraberliği yakaladılar. Hakemler net sarı kartları bile erken sarı kart göstermemek için pas geçiyorlar.

Koray'ın Maximin'i çekmesi net sarı kart olmalıydı. Göztepe'nin attığı VAR'dan iptal edilen gol öncesi atak başlangıç fazında VAR ne gördü de çağırdı. Girmesini gerektirecek bir müdahale ekranda göremedik ! Görüntü VAR'ın müdahalesinden öte sahada hakemin vermesi gereken bir karar olduğunu söylemeliyim.

Osayi'ye yapılan hareket ise penaltı. TFF Başkanımızın sezon başı "VAR da insani de olsa hata istemiyorum " demeci anlaşılan o ki VAR hakemlerini çok tedirgin etmiş strese sokmuş gri pozisyonlarda bile "Aman başıma iş almayayım hakemliğim bitmesin" der gibi hakemleri VAR'a davet ediyorlar.

UEFA'da VAR uygulama çıtası 2 metre yüksekte ise maalesef ülkemiz de çok düşük. Bu konu çok önemli çünkü daha ligin başındayız.

Fenerbahçe Başkanının saha içinden Göztepe taraftarının önünden geçirilmesi ciddi bir güvenlik hatası. Ekrana gelenler ise çok üzücü. Ülke futbolumuza yakışmayan görüntülerdi.