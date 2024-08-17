Tecrübe lazım

Galatasaray yoğun maç trafiğine girdiği bu dönemde ilk on birde zorunlu Sara ile başladı. Seyir zevki iyi bir maç oldu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, ilk hafta Rize- Başakşehir maçında Rize'nin beraberlik golünde ofsaytı tespit edememesine rağmen ligde ikinci hafta ikinci maçı aldı. Belli ki MHK kendisinden çok şey bekliyor. Ancak oyunu okuma, faul tespitlerinde yorum ve yer alma hataları yaptı. Hakemlere serbest diyagonel koşma özgürlüğü verildi ama hakemler tembellik yapıyor dikine yaydan yaya koşuyorlar pozisyonlarda itmeleri faulleri doğru süzemiyorlar doğru yorumlayamıyorlar ve de pozisyonların içinde kalıyorlar.

32. dakikada Pedrinho'nun koşu yolunu hakem kapatınca çarpıştılar ve yere düştüler. Hakem Kaan-Yusuf eşlemesini çözemedi. 25-29 dakikalar arasında Kaan, 3 kez Yusuf'a a faul yaptı. 29. dakikada yaptığı faul, net sarı kartı gerektiriyordu vermedi. 34. dakikada Abdülkerim'in Pedrinho'ya yaptığı kontrolsüz hareket net sarı kart hakem yine sarı kart göstermedi. Üzerine Galatasaraylı 4-5 oyuncu koştu mobing yaptı ama yine kart çıkmadı.

Hakem devreyi erken bitirince Okan Hoca tepki gösterdi ki haklıydı. İlave dakikaları hakemlerin erken bitirme gibi bir lüksü asla olamaz olmamalı. Bu tepki hassasiyet getirince İkinci yarıda bu kez + 8 geldi. 56. dakikada Jevtoviç'in Barış Alper'e yaptığı faul de sarı kart çıkmalıydı. 69. dakikada Kerem Demirbay'a çıkan sarı kart doğruydu. Hakemin evrensel kural uygulamalarına çok maç seyretmeye ve tecrübeye ihtiyacı var.