Akıllar Lille'deydi!

Fenerbahçe sahadaydı ama aklı başka yerdeydi. Bu maçı değil, diğer tarafı düşündükleri belliydi. Lille maçı akıllarındaydı. Salı günkü rövanş ister istemez etkilemişti. O nedenle Fenerbahçe adına mental olarak, fiziksel olarak rölantide oynadıkları bir müsabaka diyebiliriz. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi eşleşmelerle zorlamaya çalıştı. Özellikle Edin Dzeko'nun attığı gol gelene kadar Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi kanatlara doğru zorladı ve merkezi kalabalık tuttu.

5'li savunma yaptılar. Dolayısıyla rakibi ceza sahası dışına itmeye çalıştılar. Dzeko'nun kaydettiği golden sonra ise oyun biraz daha büyük alana yayıldı. Dar alandan, tek kaleden, yarım sahadan çıktı; geniş alana yayılmaya başladı. Genel tabloda baktığımızda Adana Demirspor ile Fenerbahçeli oyuncular arasındaki eşleşmeler esnasında sindirmeyle durdurma, tutarak çekerek durdurma ve zamanı öldürme çabaları vardı. Adana Demirspor skor 0-0 iken tempoyu düşürme, tempoyu ağırlaştırma çabaları içine girdi ister istemez... Oyunu rölantide tutalım, buradan bir puanla dönelim mantığı vardı Adana Demirspor'da. Ancak bu fayda etmedi. Saint Maximin'in şık asisti ve Dzeko'nun golü maçı çözdü.