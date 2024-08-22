Hakem güven vermedi

Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolu ile evinde seyirci desteği ile bu takımı eleyecektir.



Young Boys lu oyuncular skor avantajını yakaladıkları anda zamana oynuyorlar. Buna top toplayıcı çocuklarda dahil olunca 38'de Galatasaray taç atacak lakin top gelmeyince antrenör İrfan Saraloğlu kulübeden çıkıp topu verdi. Bu seviye maç yöneten bir hakemin buna önlem alması gerekirdi. EURO 2024'te görev almasına rağmen orada başarısız maçlar yöneten Daniel Siebert bu maçta da kart uygulamalarında faul tespitlerinde acemilikler yaşadı güvensizdi ve yönetimi güven vermedi. Abdülkerim'e 22. dakikada gösterilen sarı kart anlamsız hatalı bir sarı karttı. Gösterdiği diğer sarı kartlar doğruydu.



82'de Abdülkerim topa hamle yaptığında ayağından seken top açık doğal konumda olmayangenişleyen sol kolunun eline gelince hakem tespit edemedi lakin VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. Sarı kart bulunan Abdülkerim'i ikinci sarıdan ihraç etti.



90+3'te Elia ile Sara mücadelesinde Young Boys penaltı bekledi hakemin devam kararı doğruydu.