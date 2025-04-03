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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Penaltıyı vermedi
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

03 Nisan 2025 | Perşembe

Penaltıyı vermedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, 3 Galatasaray maçından iki mağlubiyet bir beraberlikle çıktı. Kendini sorgulamalı. Yaşanan olaylar ise futbolumuz adına kabul edilemez. Cihan Aydın maçın hemen başında Çağlar'ın ayağına basan Lemina'ya net sarı kart göstermeliydi. Maçın başı diye karta girmedi. Lakin 12. dakikada Talisca'ya faulünde net sarı çıkarmalıydı, yine pas geçti. O dakikaya kadar 3 faul oldu, ikisini Lemina yapmıştı. 15. dakikada Kaan Ayhan'ın bilerek oynadığı sağ ayakla vurduğu kendi topu, sol koluna geldi penaltı olmaz devam kararı doğru. Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğru karar. Kostic'in sağ kolu bedeninden açık genişlemiş bir durumda. İlk yarı biterken Çağlar'ın faulü sarı kart olmalıydı hakem sabırlı davrandı sözlü ikaz etti.

Fenerbahçe'nin golünde Szymanski, santimlerle topun gerisinde. Ofsayt yok. Çıplak gözün tespit etmesi zor, teknolojiye güvenmek zorundayız. Maçın sonuna doğru saha içi ve dışı karıştı. Saha içi sarı kartlarla sakinleşti, hakem tarafından kontrol altına alındı lakin saha kenarı bir türlü sakinleşmeyince hakem oyunu durdurdu, yardımcılarını yanına aldı. Sonra geldi Galatasaray kulübesinden Kerem ve Barış'a, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a kırmızı kart çıkardı. Oyun alanı ve kenar sakinleşti. Hakem, otoritesini hiç kaybetmedi. Baskıya direnemeyen MHK ve TFF onun göğsünden kokartını aldı ama o bu baskı ikliminde sahada dik durdu, ezilmedi. Yorum hataları vardı. Osimhen'e kırmızı göstermeliydi. 90+11 de Skriniar'a yapılan müdahalede penaltı verebilirdi. Durabildiği kadar dik durdu. Hatalar yaptı ama ezilmedi. Mourinho'ya çıkan kırmızı doğruydu.

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Etiketler :
Mert Hakan, Kaan Ayhan, Fenerbahçe, Cihan Aydın, Talisca, Kerem, MHK, Skriniar, Szymanski, VAR, Galatasaray

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