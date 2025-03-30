Kırmızı yanlıştı

Beşiktaş taraftar desteğini arkasına alarak ilk 10 dakikada iyi göründü. Sonra Galatasaray oyunu dengeledi. Beşiktaş önde basarak Galatasaray'ı hataya zorluyor. Her iki takımda da oyunu organize edecek pas trafiğini ayarlayacak lider oyuncu yoktu. Solskjaer'in santrforsuz oyun planında Rafa Silva gezerek serbest oynuyor. Joao Mario santrfor gibiydi. Muçi ve Rashica hem savunmaya hem hücuma destek veriyorlar. Frankowski'nin bölgesini Beşiktaş nakış gibi işledi. Rafa 68 metre top sürdü ve o kanattan gelerek golü attı. Golde Sanchez çaresiz kaldı. Frankowski pimi çekilmiş ek bombası gibiydi 35'de patladı ihraç oldu.

Yasin Kol maça basit temaslara özellikle Beşiktaş lehine çaldığı faullerle başladı. 8 faul hepsi Beşiktaş lehine 9. faul 29. dakikada Galatasaray lehine ilk faul oldu.

Muçi'ye yaptığı faulde Frankowski'ye çıkan sarı kart doğruydu. Sonra VAR, hakemi 'Bariz Gol Şansı İhlali' gerekçesi ile OFR ye çağırdı. Hakem izledi sahaya döndü sarıyı iptal etti Frankowski'ye kırmızı kart çıkardı. VAR müdahalesi külliyen yanlış bir uygulamaydı. VAR'ın karışmaması gereken bir pozisyondu. Hakem OFR'de izlemesine rağmen doğru olan ilk kararının arkasında duramadı. Beşiktaş'ın 38'de Muçi ile attığı iptal edilen golde ilk anda Gedson ofsayttı ve iptal doğru. Svensson'a çıkan sarı yeterli. Masuaku ile Barış didişmesine çıkan sarılar doğru. 78'de Galatasaray Davinson-Emirhan pozisyonunda penaltı bekledi devam kararı doğruydu. Barış 81'de Masuaku'nun ayağına basıyor ikinci sarıdan ihraç olmalıydı, hakem sabretti.

7 FIFA hakemi evden otururken FIFA hakemi olmayan Yasin Kol'un bu derbiyi yönetmesi her hakeme nasip olmayan onun adına ise gurur verici bir durumdu. Hata yaptı mı, yaptı ama ezilmedi. Tebrik ederim. Bariz gol şansı pozisyonunda ilk kararının arkasında durabilseydi kral olurdu. Son dakika VAR'dan gelen ciddi faullü oyundan Semih'in ihracı doğru. Herkese iyi bayramlar dilerim.