Hakem idare etti

Maça önde baskı ve ayağa isabetli pas oyunu ile başladık, erken bulduğumuz gole kadar Macaristan'ı çıkarmadık. Golden sonra anlamsızca geriye yaslanınca Macarlar öne çıkmaya başladılar ve beraberliği buldular. Kontra çıkışlarda çabuk çoğalan geçiş oyununu başarı ile uygulayan bir takım. Nagy ve Kerkez ile sağ kanadımızdan her gelişleri tehlike yarattı. Hakan Çalhanoğlu odaklı oyunumuzda ilk yarıda önde Barış, Kerem, Kenan atletik oyuncularımız istenilen topları alamadılar. Macarlar ikinci yarıya derin savunma ağırlıklı başladı. Kontrataklarla gol aradılar. Kaliteli ve yetenekli oyuncularımızla kalabalık merkez savunmayı özellikle sağ kanat ortalarıyla arka arkaya gelen gollerle açmayı ve öne geçmeyi bildik. Çıkana kadar Oğuz sağda, Kenan solda çok etkiliydi. Anlamlı bir galibiyetle rövanş ve A Ligi için avantaj bizde. Slovak İvan Kruzliak 40 yaşında Elit hakem. Geçen hafta yönettiği Milan-Feyenoord Şampiyonlar Ligi son 16 maçında VAR'a gidip gelirken çok yoruldu. Verdiği vermediği majör kararlarda bir ara şuursuz kaldı.

Maçın hemen başında Kenan- Bola pozisyonunda Kenan takılarak düşüyor penaltı yok devam kararı doğru. Sarısı olan Orkun'un 45+2'de Schafer'e yaptığı kontrolsüz hareketi net ikinci sarıdan kırmızıydı. Ligimizde olsaydı maçın hakemi yanmıştı ama Kruzliak, UEFA'nın maç yönetim tavsiyesine uydu bir 'tık' sabretti kart göstermedi. 45+4'te Fiola-Orkun mücadelesinde teması hissettiği an Orkun kendini bırakıyor penaltı söz konusu olamaz. Hakem temaslı oyuna izin verdi. Zaman zaman oyunun içinde kaldı. Nagy'nin 64 de Mert'e kontrolsüz hareketi sarının üst sınırıydı kırmızı verse 'hayır' diyemeyiz o sarıda kaldı. Diğer gösterdiği sarılar doğruydu. 30 faul ve 4 sarı kartla oyunu tamamladı.