Aydın sınıfta kaldı

Rangers yorgunu Fenerbahçe önde baskı ve tempo ile başladı, Samsunspor'u çıkarmadı. Talisca ve Tadic birbirlerinin rolünü çalıyorlar. Asistten çok kendine gol arayışları içinde. Kanatlardan Kostic ve Oğuz orta yapacaklar kafalarını kaldırdığında penaltı noktası civarında ne Dzeko ne Talisca varlar. Mourinho'dan ikinci yarıda değişikler geldi her şeyi denedi. Samsunspor'u on kişi ile gösterdiği mücadeleden dolayı kutlarım. Cihan Aydın ne yaptığını bilmeyen, maçı kontrolde sınıfta kalan, sahadaki maçı değil de kafasında kurguladığı maçı yöneten Espen Eskas'ın devamı gibiydi. Oyun başlar başlamaz fauller oldu. Hakem olanı vermedi olmayanı verdi. Mouandilmadji'ye uydurma bir sarı çıkardı. Aklı sıra tribünün nabzını düşürecek gönülleri alacak kafalayacak ya... Ama aynı oyuncunun 15'de Fred'e yaptığı faul ikinci sarıdan kırmızı olacak bu kez "eyvah" dedi. Yemedi faulü Samsunspor lehine uyduruverdi. Şark kurnazlığı bir hakemlik! Yardımcı hakem Hakan Yemişken altta kalır mı o da 18'de Kostic'e bir ofsayt kaldırdı ki aday hakem kaldırmaz. Fred ve Talisca'yı faullerle yıldırdılar fakat hakem bu taktik faulleri çözemedi, önlem alamadı. Samsunspor 26'da penaltı bekledi Holse çok kolay bıraktı devam doğru. Hakem yer alma sorunu yaşıyor, pozisyon içinde kalıyor, top çarpıyor. Kingsley'e yaptığı faulde Djiku'ya sarı göstermeliydi. 45'de Dzeko ile 49'da Zeki Yavru'nun kapalı koluna gelen topta Fenerbahçe penaltı bekledi devam doğruydu. Kaleci Okan'ı zaman geçiriyor diye ikaz etmiştin, 71'de tekrar ikaz olmaz Cihan Aydın, sarı olur! Mouandilmadji'nin sarısı vardı sözlü itiraz esnasında hakemin koluna temas edince geç de olsa ikinci sarıdan kırmızı gördü, doğru karardı. Kaleciye nihayet zaman geçirdiği için 80'de sarı çıkardı.