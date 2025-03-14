3 penaltıyı vermedi

Rangers ilk maçta nasıl oynadıysa bu maçta da aynı plan ile sahada. Yine kalabalık savunma yapıyor ve geçiş hücumu kovalıyor. Fenerbahçe savunmada ilk maçta yaptığı hataları yapmadan oynuyor. Özellikle ikinci yarı ve uzatmalarda Fenerbahçe çok coşkulu ve de tempoluydu. Sahada muhteşem bir Szymanski ve kalede cana can katan İrfan Can vardı ama penaltılarda istenilen başarılı vuruşlar gelmeyince tur gitti Avrupa bitti. Norveçli Espen Eskas UEFA'nın yatırım yaptığı güvendiği bir hakem. Aldığı maçlar onu gösteriyor. Lakin Talisca'ya ceza alanı ön çizgisinde Jefte net sarı gerektiren bir faul yaptı. Eskas önce sol kolu ile Fenerbahçe lehine faul verdiğini gösterdi. Sonra 1 nolu yardımcının uyarısıyla döndü aldatmadan dolayı Talisca'ya sarı gösterdi. Bu seviye bir hakem için çok kötü karar. Şaşkınlıkla izledik.

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Maçı kim yönetiyor? 'Oyunu salacağım' diye faullerde hatalar yaptı. İlk yarı bittiğinde 16 faul, 5 sarı kart hakemin oyunu kontrolde zorlandığını gösteriyor. En-Nesyri topa kafa vurdu Balogun'un açılan sol kol dirsek üstüne gelen topta penaltı bekledik devam kararı geldi. İkinci yarıda Kostic şut attı karşısında Rıdvan önce iki kol arkada bağlı tam top geçerken sol kol vücuttan kısmen ayrıldı el topun geçişini engelledi yine devam kararı geldi. IFAB ve UEFA elle oynama kriterlerini revize etmesi gerekiyor. VAR da tanıdık bir isim Hollanda'lı Pol van Boekel vardı. Fenerbahçe 65'te, Rangers 84'te penaltı beklediler devam kararları doğruydu. Uzatmanın 116. dakikasında Raskin geç kalınca Mert Hakan'ın ayağına vuruyor. Pozisyon sahada penaltı ama Eskas yine devam dedi. Son dakika Kostic penaltı bekledi ama ayağını yere sürterek kendini bırakıyor devam kararı doğruydu.