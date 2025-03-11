Kötü performans

Beşiktaş'ta Svensson sakatlanınca onun yerine savunmada Tayyip ile oyuna başladı. Tayyip'in kanadı kullanma adam eksiltme hücuma desteği sınırlı olduğu için diğer kanatta Masuaku önü çok zorluyor ve savunma zaman zaman üçlü gibi görünüyor. Gaziantep çok çabuk çoğalabilen bir takım. Okereke ve Boeteng gibi geçiş oyununa uygun oyuncuları var. Maxim liderliğinde pas oyununu oynayabilen hücum repertuvarları ve N'Diaye gibi orta alanda merkez direnç oyuncuları var. Beşiktaş kalabalık rakip savunmayı merkezden zorluyor. Oysa penaltı da olduğu gibi kanatları kullanarak rakip savunmayı savurmayı ve sallamayı yapsalar daha etkili olacaklar. İlk yarı bittiğinde Beşiktaş 9, Gaziantep 6 orta yapmış. Lakin her iki takımın isabetli ortası sıfır. İkinci yarı kora kor bir mücadele seyrettik. G.Antep oyundan düşmedi bulduğu fırsatları değerlendirdi 10 kişi ile deplasmanda galibiyeti aldı.



Beşiktaş lehine VAR'a yaslanmadan verdiği penaltı net doğru. Kayarak gelen Viana yediği çalım sonrası sağ eli ile Rafa Silva'yı ayağından çekerek düşürüyor. Bu çekme eylemi kırmızı kart olmalıydı. Çünkü kale Rafa'nın karşısında bariz gol şansı çekerek tutarak yapılan eylem kart sarı değil kırmızı olmalıydı. G.Antepli diğer oyuncu Husic kademede değil gerideydi. G.Antep'in attığı golün hemen öncesi Boateng topla elle oynuyor, gol iptali doğru. Chamberlain'in 55'de Ogün'ün ayağına basması sarı olmalıydı, vermedi. Sarısı olan Ogün'ün 58'de Chamberlain'e yaptığı faul de ikinci sarıdan ihraç etmeliydi ama UEFA tavsiyesi aklına geldi herhalde bir 'tık' sabretti. Ancak bu net fauldü. Emirhan ve Sorescu karşılıklı sportmenlik dışı davranınca sarı kart gördüler. Sorescu sarı karttan sonra bir alkışlama yaptı. Ekranda kime yaptığını göremedik. Hakeme yaptı ise ihraç olmalıydı. G.Antep ceza alanı içinde 72'de Viana ile İmmobile güreşinde başlatan İmmobile idi hakem ne penaltı ne defans lehine 'faul' dedi. En kötü kararı verdi 'devam' dedi. Viana ikinci sarıdan kırmızı doğru lakin geç kalınmış bir kırmızı. Hatta direk kırmızı göstermiş olsa kabul görürdü. Çünkü gaddarlık içeren bir fauldü.Gösterdiği ve göstermediği kartlar çok tartışma yaratacak. Bir FIFA hakemi için kabul görmeyen çok konuşulacak ve çok eleştirilecek kötü performans oldu.