Yasin Kol başarılıydı

Her iki takımda oyuna çok temkinli başladı. Sabırla rakibin üstüne gelmesini bekleyip, kontratakla gol bulmak istediler. Alanyaspor, Cordova, Sporar hatta Yusuf ile kontratak kovaladı. Çabuk kullanılan serbest vuruşla Galatasaray'ı gafil avladılar ve ilk şutta golü buldular. Golden sonra Sara, Morata'nın yerine on numara pozisyonuna geçti. Vilhena etkiliydi. Galatasaray, beşli ve kalabalık Alanya savunması merkezden açmakta zorlandı. Morata'yı oyunda bırakıp Lemina'yı çıkarıp hücumda bir fazla olma hamlesi riskti ama galibiyeti getirdi. Son çeyrekte Morata'yı oyundan çıkarıp, Kaan'ı oyuna alarak skoru tutmaya gitmek, zorlu deplasmandan üç puanı getirdi. Yasin Kol şu ana kadar iki ligde sahada en çok maç yöneten hakem. İlginç olan ise ülkemizde kullanılmaya başladığından bu yana hiç VAR görevi yok. Sadece TFF 1.Lig de birkaç maçta AVAR görevi yapmış. En son 15 Aralık 2024'ten bu yana bırakın görev yapmayı, VAR odasının yanından bile geçmemiş...

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İlk yarı uzatma dakikalarında Morata arkadan yüklenince Aliti'nin sağ kolu oyuncunun kontrolü dışında itildiği için topla temas ediyor. Penaltı olmaz. Hakemin hücum faul vermesi doğru karar olurdu ama oyunu devam ettirdi. Devre arası hakeme sözlü itirazlarına başlayan yedek kaleci Günay, körükte devam edince ihraç oldu. Cordova'ya kontrolsüz hareketleri dolayısıyla Barış'a ve Eren'e gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Galatasaraylı oyuncular, farklı bir hakem duruşu ile karşılaşınca sözlü itirazlar çoğaldı Muslera itirazdan, Sallai geciktirmeden, Ahmet de kontrolsüz girişinden sarı gördüler. Diğer gösterdiği sarılar doğruydu. Hakemin çabukluğu ve dinamizmi düşük, çevre kontrolü az olduğu için pozisyon içinde kaldı, kendisine top çarptı, Galatasaray'ın çok önemli kontra çıkışını engelledi. Yunus 'un pozisyonunda penaltı beklentisi yersiz. Devam kararı doğru. Basit temaslara aldanmadı oynattı. Sakin yapısıyla az koştu, çok dik durdu. Başarılı maç yönetti.