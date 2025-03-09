Yazıklar olsun!

Trabzonspor savunmasında Malheiro sakat, Mustafa kart cezalısı olunca Arif ve Hüseyin ile iki kanat bekleri, önde de sakatlıktan çıkan Okay ile oyuna başladı.

Beklenmedik gole rağmen Trabzonspor kırılganlıktan uzak oyuna ve skora asılan bir görüntü içinde daha organize anlaşılabilir ve tarif edilebilir bir oyun oynuyor. Hatayspor rakip ceza alanına 3 kez girdi birini gol yaptı.

Sikan ve Zubkov hücum hattında Vişça'nın yükünü hafiflettiler. Top taşıyıp adam eksilterek hücumda etkili oluyorlar. Hatay öne geçince yapılan değişiklikler telaş değişiklikleri oldu.

Sonucu değiştirmeye yetmedi. Alper Akarsu yeni jenerasyon hakemlerden.

Geçen hafta yönettiği maçta başarılı değildi. Ancak MHK Başkanı, gözlemci notlarına itibar etmeden atama yaptığı için bu hafta tekrar şans buldu hem de ikramiye gibi Trabzon maçında.



Hakem performansından anlamayanlar buyurun seyredin bu maçı. Kilama genişleyerek geliyor ve sol kol yukarıda, açık net penaltı hakem sahada doğru karar verdi.

VAR devreye girdi, külliyen yanlış gitti OFR de izledi döndü penaltıyı iptal etti. Çünkü özgüveni yok. Klasik VAR...

Benden daha iyi biliyor güvensizliği.

İkinci yarı bu kez Banza için penaltı çaldı. Topa vurmak üzere olan Banza'nın ayağına Kerim'in ayağı ile teması var.

Bu bir çelme. Banza'nın önünde kale 4 metre ve boş Banza, kaleye vurmak yerine niye kendini bıraksın? Hakem sahada penaltı verdi, olay belki basit bir temas gibi görülebilir lakin VAR asla karışamaz. Hakemin saha kararı geçerlidir. VAR yine çağırdı hakem gitti OFR de izledi döndü iptal etti. Özgüven ve futbol bilgisi yok.

VAR protokol uygulama esasları yerle bir oldu. Penaltı yoksa Banza'ya aldatmadan dolayı sarı göster o zaman, o da yok! Bu nasıl hakemlik? Sarı kartlarda doğrularının yanında hatalar vardı. İki kez top kendisine çarptı bir kez Abdülkadir ile çarpıştı. Yer alma pozisyon takibinde büyük eksiklikleri var. Hakemin verdiği her kritik karar hatalı. Hep mi Trabzonspor maçlarına denk geliyor bunlar? Türk hakemliğini acemileri sahaya salarak Sübyan Mektebine çevirdiler. Yazıklar olsun!