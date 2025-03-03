Kartları pas geçti

Fenerbahçe'nin sahada futbol ve psikolojik üstünlüğünü engelleyen hiçbir unsur yok. Fenerbahçe tam bir Mourinho takımı olmuş. Mehmet Türkmen Fenerbahçe'nin içeride 3, toplamda 4. maçına çıktı. Faul ve kart tasarruflarıyla Mourinho'nun sevgisine mazhar olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonda top Thalisson'un sol omuzuna (Armpit) geliyor penaltı olmaz, devam kararı doğru. Szymanski ve Soner'e yaptıkları faullerde vermediği sarı kartlar en önemlisi... Thalisson'a kayarak kontrolsüz girişinde Dzeko'ya çıkmayan sarı kartı kabul edemeyiz. Szymanski'nin yaptığı faulleri hakemin bir kez daha izlemesini tavsiye ediyorum. Fenerbahçe'nin 2. golü öncesi top auta çıkmadı. Üçüncü gol öncesi Çağlar-Soner mücadelesinde faul yok, devam kararı doğru. Fred'e faulünde Townsend'e çıkmayan sarı kart! Cenk Tosun, 84'te rakibine kendisi çarpıyor, penaltılık bir durum yok. Nasıl ki uçana kaçana kart göstermek yanlışsa, maçı sarı kartsız tamamlama çabası, net sarı kartları pas geçmesi de yanlıştır. Çağdaş hakemlik değildir. Pozisyonların önünde ve içinde kalması yer alma problemi devam ediyor. Oyunu okuyup deplase olmak yerine, toptan sonra koşmaya başlıyor. FIFA'daki geleceği adına bu konularda daha hızlı gelişim göstermesi gerekiyor.

Oyun genetiği oturmuş Kasımpaşa'yı oynadığı futboldan dolayı kutlarım. Cihan Aydın kolayı seçti, majör kararlarda VAR'a yaslandı. Bazı faul ve kart kararlarında tercihlerini Galatasaray'dan yana kullandı. Adil olmayan bir hakemlik profiliydi. Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğruydu. Topu dürten Osimhen, geç kalıp faulü yapan kaleciydi, net penaltı. Hakem maalesef sahada veremedi. Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda sunulan görüntüye göre; Ben Ouanes topa sahip olmada öncelik almış, Lemina geç kalmış ayağını salladığında Ben Ousnes'in ayak altına vuruyor Ouanes topa sahip olmasa da öncelik almış, Lemina geç kalmış, ayağını salladığında Ben Ouanes'in ayak altına vuruyor. Pozisyon sahada penaltı ama hakem vermedi. VAR ile iletişim kurdu. VAR hakemi Tomasz çok tecrübeli pozisyonu gri olarak değerlendirmiş olmalı ki devreye girmedi Kasımpaşa lehine VAR'dan gelen penaltı doğru. Cuesta iki kolu ile Can'ı sarmalıyor, çekiyor, indiriyor. Net penaltı ve 'bariz gol şansını' engellediği için de Cuesta kırmızı olmalıydı. Kaleye mesafe çok kısalmış top için mücadele yok, tutarak, çekerek indiriyor. 88'de Osimhen açık ofsayt, gol iptali doğru. Maçı maalesef Cihan Aydın değil VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski yönetti.