Meler idare etti

Sezon başındaki Beşiktaş ile Solskjaer'in dönemindeki Beşiktaş, oyuncuları ve oyun arasında çok olumlu fark var. Savunma dörtlüsü ön bölgeye daha fazla destek vermeli. Chamberlain klas oyuncu. Fernandes ile birliktelik ve yardımlaşmayı daha üst düzeye taşımalılar. Kanatlar yeterince çalışmayınca İmmobile topla buluşamadı silik kaldı. Kilidi açmak yine Rafa Silva'ya kaldı. Beşiktaş sıkışan oyunda ikinci bir kilit açıcı oyuncu bulmalı. Kayserispor yeni hocası Jakiroviç ile kimlik buldu. Taktik sadakati olan, dirençli, tempolu oynayan, maçı bitiş düdüğüne kadar bırakmayan bir takım. Gol yollarında son dört maçta, dört gol bulan Nazon etkili oyuncu. Kayseri etkili olmaya, sık gelmeye başlayınca Beşiktaş kanata Arroyo'yu merkezde Amir'i ve ileriye de Semih'i alarak oyun üstünlüğünü tekrar kazandı. Semih'in çok çalışması lazım. Masuaku'nın performansı, Rafa Silva, Gedson, kaleci Mert ve teknik adam Solskjaer alkışı hak edenlerdi.

Bourabia'ya çıkan sarı hatalıydı. Beşiktaş'ın golündeki atak başlangıcında faul beklentisinde oyunu oynatması doğru yorumdu. Bu gol hakeme artı yazdı. Oyuncular kendilerini yere kolay bırakmamalı ayakta durmak için direnmeli. Gol temiz. Golden 3 dakika önce top Svensson'a geçti, o hatalı pas yaptı artık iki hamle geriye dönemezsin, hakemin avantaj ve geri dönüş yorumu hatalıydı. Kayserispor'un golünde golü atan değil ilk pasta Hasan Ali açık ofsayt, gol iptali doğru. Uzatmalarda Kartal ile Muçi mücadelesine verdiği penaltı çok soft. Dizlerde basit bir temas var o kadar, VAR karışmaz hakem yorumudur. Kritik haftalarda böylesine usta hakemin performansı kabul gördü.