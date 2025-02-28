Buna razıyız

Fenerbahçe derbi kadrosundan 5 farklı isim ile maça başladı. Zengin oyuncu havuzu ve oyuncuların yüksek güncel performansları ile zorlanmadan oynuyorlar ve kazanarak devam ediyorlar. Mourinho şanslı, müthiş bir kadro zenginliğine sahip. Bu zenginlikten üç tane 11 çıkar üçü de ilk üç içinde olur şampiyonluğa oynar. Maçta tempo düşüktü ama güzel goller ve En-Nesyri'nin estetik golü vardı. Fenerbahçe'de çıkana girene bakıyoruz baş döndürücü isimler ama oyun taktiğini çözmekte zorlanıyoruz. Yedikleri gol de bunu gösteriyor. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi çeyrek finale çıktı. Yasin Kol bu sezon 11 Süper Lig, 7 1. Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ile en çok maç alan hakem. Fenerbahçe'nin en son 16 Nisan 2022'de Göztepe maçına çıkmış. Bu maç onun kendini gösterme maçı. Lakin gamsız, dinamizm, iştah, istek yok. Uzun ara sonrası bu maçı yakalamışım sahada basmadık yer bırakmam ama o ortadan çıkmadı. 10 metre sağa, 10 metre sola mini mini adımlarla tüm çimleri ezdi. Sahanın en az koşanı oldu. G.Antep 44 ve 55'te penaltı bekledi. Devam kararları doğru. Gösterdiği doğru kartların yanında göstermedikleri var. Sorun yaratmadan idare etti. Bu iklimde buna da razıyız.

Galatasaray; Konyaspor'la golsüz berabere kaldı ve az sarı kart görme avantajı ile çeyrek finale yükseldi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, MHK'nin özel ilgi alanında. İyi bir mentör ile gelişim göstermeli, bu fırsatı değerlendirmeli. Konyasporlu Tunahan'a çıkan sarı doğru ancak aynı hareketi yapan Cuesta'ya çıkmayan kart adil olmadı. Mertens'in attığı golde kaleci Deniz'e yapılan faul var, gol iptali doğru. Yandan gelen sufle ile Yunus'a ihtar doğru ama bunu hakemin kendisi vermeli çünkü çok net pozisyondu. Okan Buruk'a ve Kremer'e çıkan sarı kartlar doğru. Umut Nayir kafa travmasından dolayı değişince Galatasaray kural gereği altıncı oyuncu değişikliği yaptı. Hakem Metoğlu'nun eksikliği; çağdaş hakemliğin gereği olan esnek diyagonel koşması gerekirken kolayı seçiyor, yaydan yaya koşuyor. Sakinliği artısıydı.