Ozan Ergün başarılıydı

Galatasaray önceki haftalardaki gibi önde baskı ve tempolu başladı. Topa daha çok sahip olmasına rağmen dikine ve çabuk gidemedi. Antalyaspor Streek'i sol bekte kullanıp beşli savunma yapıyor ileride Larsson ile gol arıyor.

İlk gole kadar Galatasaray'ın ne kanat bekleri ne de forvetleri ile bir tane ortası yoktu. Sanchez'in baskısı ile kaptığı top ve arka direkte kendini unutturan Osimhen ile golü buldu. Golden sonra Galatasaray daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. Sanchez ve golleriyle Osimhen sahanın en iyileri. Önünde derbi varken kart sınırındaki hattrick yapmış Osimhen'i 68'e kadar oyunda tutması riskti. Antalyaspor gücü oranında elinden geleni yaptı.

Galatasaray derbi öncesinde oyun ve farklı skorla özgüven ve moral buldu.

Ozan Ergün fizik görüntüsü sakinliği ve özgüveni ile sahaya yakışıyor. İlk dakikalarda oyunu kontrol altına aldı, kararlılığı ile kendini kabul ettirdi.

Antalya'nın penaltı beklediği pozisyonda Sanchez ellerini arkada olabildiğince sakınmış ve küçülmüş devam kararı doğru. Safuri ile penaltı beklediği pozisyonda ise Frankowski'nin herhangi bir müdahalesi yok devam kararı doğru.

Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltıda OFR de 30 saniye seyretti yetti. Çünkü Safuri'nin sol kolu çok açık ve genişlemiş net penaltı. Karar doğru.

Pozisyon içinde kalıp kendisine top çarpması hoş olmadı. Yer alma ve çevre kontrolünde daha dikkat olmalı. Barış Alper hakemi çok zorladı sarı görmeden maçı tamamlaması şansıydı. Hakemin 80. dakikada Barış Alper ile yüz yüze konuştuğu anı tekrar izlemesini tavsiye ediyorum.

Bu sezon maç alan genç jenerasyonun içinde iyi hakemlik kumaşına sahip Ozan Ergün başarılı maç yönetti.

Deneyim kazandıkça daha iyi olacak.