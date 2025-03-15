  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Ozan Ergün başarılıydı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

15 Mart 2025 | Cumartesi

Ozan Ergün başarılıydı

Galatasaray önceki haftalardaki gibi önde baskı ve tempolu başladı. Topa daha çok sahip olmasına rağmen dikine ve çabuk gidemedi. Antalyaspor Streek'i sol bekte kullanıp beşli savunma yapıyor ileride Larsson ile gol arıyor.
İlk gole kadar Galatasaray'ın ne kanat bekleri ne de forvetleri ile bir tane ortası yoktu. Sanchez'in baskısı ile kaptığı top ve arka direkte kendini unutturan Osimhen ile golü buldu. Golden sonra Galatasaray daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. Sanchez ve golleriyle Osimhen sahanın en iyileri. Önünde derbi varken kart sınırındaki hattrick yapmış Osimhen'i 68'e kadar oyunda tutması riskti. Antalyaspor gücü oranında elinden geleni yaptı.
Galatasaray derbi öncesinde oyun ve farklı skorla özgüven ve moral buldu.
Ozan Ergün fizik görüntüsü sakinliği ve özgüveni ile sahaya yakışıyor. İlk dakikalarda oyunu kontrol altına aldı, kararlılığı ile kendini kabul ettirdi.
Antalya'nın penaltı beklediği pozisyonda Sanchez ellerini arkada olabildiğince sakınmış ve küçülmüş devam kararı doğru. Safuri ile penaltı beklediği pozisyonda ise Frankowski'nin herhangi bir müdahalesi yok devam kararı doğru.
Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltıda OFR de 30 saniye seyretti yetti. Çünkü Safuri'nin sol kolu çok açık ve genişlemiş net penaltı. Karar doğru.
Pozisyon içinde kalıp kendisine top çarpması hoş olmadı. Yer alma ve çevre kontrolünde daha dikkat olmalı. Barış Alper hakemi çok zorladı sarı görmeden maçı tamamlaması şansıydı. Hakemin 80. dakikada Barış Alper ile yüz yüze konuştuğu anı tekrar izlemesini tavsiye ediyorum.
Bu sezon maç alan genç jenerasyonun içinde iyi hakemlik kumaşına sahip Ozan Ergün başarılı maç yönetti.
Deneyim kazandıkça daha iyi olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Antalyaspor, Galatasaray

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
3 penaltıyı vermedi! Kötü performans! Yasin Kol başarılıydı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor