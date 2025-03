Penaltı kabul edilemez

Trabzonspor, bu sezon 4. teknik direktörü Fatih Tekke ile deplasman galibiyeti için sahada ve farklı skorla bunu uzun zaman sonra başardı. Zubkov ve Okay yok. Ozan ve Malheiro on birde.

Deniz Türüç'ün direkten dönen topu sonrasında agresif ve önde baskı ile başlayan ve de savunmayı önde tutan Trabzonspor, Banza ile öne geçti.

Başakşehir kanatlardan Deniz ve Yusuf ile getirdiği toplarla Piatek ve Crespo ile pozisyonlar buldu. Trabzon savunması Piatek'e önlem almakta zorlandı. Oysa Başakşehir'in bilinen oyun repertuvarı zaten bu!

Penaltıyı kurtaran Uğurcan, sezon başından bu yana büyük güvence ve maçın yıldızı. Başakşehir 10 kişi kalınca goller ve uzun bir aradan sonra hak eden bir oyunla, şeytanın bacağını kırdı, deplasman galibiyeti geldi.



Hakem Mehmet Türkmen çok destek görünce ayakları yerden kesilmiş sahada kendini hakemliğin ikonu sanıyor. Kimse hakem seyretmeye gelmiyor. Deniz Türüç ile Mendy arasındaki krizde oyunculara hitap şekli bunu gösteriyor. Oysa bu krizi kart yerine kişiliği ile çözebilirdi.

Aslında her iki takım futbola odaklı olunca hakemin işi kolaylaşıyor.

Başakşehir'in golünde başlangıçta Umut ofsayttı iptal doğru. Yandan aldığı destekle Banza'ya gösterdiği sarı doğru. Yer almalarda sorunu devam ediyor.

Banza'nın Umut Güneş'e yaptığı çok soft bir dokunuşa verdiği penaltı kabul edilir değildi. UEFA ve MHK "Böyle soft penaltı istemiyor" hakem sahada verdiği için VAR da karışamıyor. Deniz Türüç ikinci ihtardan ihraç doğru. 23 faulle oyunu tamamladı.