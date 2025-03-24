Montella’yı kutlarım

Macarlar agresif ve sert başladı. Arda Güler'i sert müdahalelerle yıldırarak oynatmamaya çalıştılar. İlk 20 dakikada; 8 faul var, 7'sini Macarlar yaptı. 9. faulde Fiola'ya çıkan sarı kart "cuk" oturdu ki oyun disiplini ve hakem Felix Zwayer için bu kart otorite demekti. Montella'yı kutlarım; çift ayaklı tur maçları nasıl strateji ve sabırla oynanması gerekiyorsa öyle oynattı. Arda'yı sakatlayacaklar diye biz izlerken korktuk, Montella cesur davrandı, 64'e kadar sahada tuttu. 19 yıl sonra deplasmanda Macarları 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselen tüm oyuncularımızı ve teknik heyeti gönülden kutlarım. Elit kategori hakemi 43 yaşındaki Alman Felix Zwayer ile VAR'daki vatandaşı Bastian Dankert; vazgeçilmez ikili. Aynı zamanda UEFA'nın en deneyimli isimleri. Zwayer, sert temaslı oyunu önce sözlü ikazlarla kontrol etmeye çalıştı. 14'te Hakan'a yapılan faulde Arda ile harika bir avantajı yakalamıştık, çevre kontrolü yapmayınca hücumu kesti. 36'da Fiola'nın İsmail'e dikkatsiz müdahalesine doğru bir penaltı verdi. VAR'dan da destek geldi. İlk yarıda 15 faulün 12'sini Macarlar yaptı ama 3 sarının 2'sini biz gördük! Hakem, Szoboszlai'ye karşı çok toleranslıydı. 51'de Arda'ya kontrolsüz giren Dardai'ye çıkan sarı kart sınırları zorladı. Zwayer, 72'de Abdülkerim- Varga arasında yaşanan basit didişmeyi uyarıyla çözebilirdi! Fakat Felix Zwayer'in bu maçtaki performansına baktığımızda asla bir Marciniak veya Turpin değildi.