Karaoğlan başarılıydı

Bodrum FK'nın 6 maçtır bir gol dahi yemeden 14 puan toplayan ana karakter oyuncuları Ajeti, Fredy, Bardhi, Taylan ve Celustka'dan yoksun bir kadro ile oyuna başlaması şaşkınlık yarattı. Belki milli takımdan dönüşler, seyahatler bahane gösterilecek. Ancak rotasyona gidilecek güçlü ve geniş kadron zaten yok. Düşme hattının averajla hemen üstündesin. Kalede zorunlu olarak 18 yaşında Rüzgar ile oynuyorsun, neyin rotasyonu diye sorarlar adama?

Usta Mourinho, 72'de yaptığı değişikliklerle Morais'e "Rotasyon böyle yapılır" dedi. Fenerbahçe, kupadaki derbisi öncesinde zorlanmadan üç puan alarak moralli döndü.

Hakemin, Fenerbahçe'nin ilk golünden önce orta alanda ikili mücadelede, Ege'nin frikik sonrası ise Herelle'nin basit temasları hissettiği an kendini yere bırakmalarını devam ettirmesi doğruydu. Bodrum FK lehine VAR'dan verilen penaltıda el yorumlarına katılmıyorum. Çünkü Talisca'nın sol kolu kapalı genişleme yok. Topun geçişini engelleyecek büyüme yapmıyor, kafa mı? El mi?

Her ikisi mi? Derken iğne ile kuyu kazarak, kafa vurmaya çalışırken kafadan ele temas eden topu bulan Portekizli VAR Godinho çağırdı, hakem de "VAR'ın itibarını bozmamak adına penaltıyı içine sindiremese de" verdi. Penaltı vermemeliydi.

44'te Erkan müdahalede geç kalınca Mert'e yaptığı çelmeye sahada direk Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğruydu.

Bodrum FK'lı Muhammed'e çıkan sarı umut vaat eden atağın engellenmesi olduğu için net doğru ama Okita'ya gösterdiği sarı gereksizdi. 81'de Bodrum penaltı bekledi, devam kararı doğru.

Atilla Karaoğlan için kolay bir maç oldu. Oyunu bozmadı. Uzun aradan sonra 18 faul, 3 sarı kartla sorunsuz, başarılı, bir performans gösterdi.

Kendisini kutlarım.