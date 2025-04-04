Düdüğü erken çaldı!

Beşiktaş önde baskı, ayağa pas ve iştahlı başladı. Muçi ile Göztepe'nin sağ kanadını nakış gibi işledi ve golü de Muçi ile bu kanattan buldu. Rafa Silva, serbest gezen oyun aklı ile Beşiktaş'ı oynatan ve yöneten lider oyuncu. Göztepe kalabalık savunması ile oyunu geride kabul etti. Atletik hücumcuları Juan ve Romulo ile kontratakla gol aradı. Tayyip'in ihracı sonucu 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı Göztepe, rahat oyununu sahaya yansıttı. Beşiktaş tempoyu düşürmeden devam etti. Lakin Masuaku'nun yüksek topta acemice bireysel hatasından gelen penaltı ve akabinde Romulo'nun hattrick golü Beşiktaş'ın kupau mutlarını tüketti. Göztepe'nin şu ana kadar deplasmanda iki galibiyeti var ikisi de Beşiktaş'a karşı. Yarı finale yükselen Göztepe'yi kutlarım. Atilla Karaoğlan, oyunun başında futbolun doğasında olan basit temaslara izin verince oyuna tempo kattı.



Beşiktaş ceza alanı yayı üzerinde Juan'ı çekerek indirince 'bariz gol şansını' engellediği için Tayyip'e doğru bir kararla direkt kırmızı kart gösterdi. İlk yarı uzatma dakikalarında Beşiktaş penaltı bekledi. Dennis çalımlarla ilerleyen Gedson'u Göztepe ceza alanı ön çizgisine çok yakın mesafede çekerek faulle durdurdu. Aşağıdan ilk çekmeye faul verdiği için ceza alanı dışında frikik ve sarı kart gösterdi. Dennis sol kol-el ile üstten de ceza alanı içinde çekmeye devam etti. Eylemin başlayış ve bitişine baktığımızda pozisyon penaltı olmalıydı. Bu seviye bir FIFA hakemi bu pozisyonu doğru analizle çözüp en doğru kararla penaltıyı vermeliydi. Ama erken kararla düdük öttürünce penaltı dışarıda frikik oldu. VAR ile iletişim kurdu hakem "ilk çekmeye faul çaldım" dedi ise VAR devre dışı kaldı. Devamına çalmış olsaydı VAR pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu belirtirdi. Çekmelerde şiddet ve etki hakemin sahada ki yorumu geçerlidir. Kornerden gelen yüksek topta Masuaku'nun sağ kolu yukarıda ve açık net penaltıydı. VAR'a bırakmadan penaltıyı hakemin sahada vermesi artısıydı. Son dakika Göztepe'nin attığı gol öncesi atak başlangıç fazında Göztepeli oyuncu topu el ile oynayınca VAR müdahalesi ve gol iptali doğruydu. Karaoğlan'ı hafta sonu ligde, akşam da kupa da başarılı yönetimleri dolayısıyla kutlarım.