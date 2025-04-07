Sıradan VAR’la bu kadar

Fenerbahçe, hafta içi oynadığı Galatasaray derbisinden 7 değişiklikle sahaya çıktı. Bu değişiklikler böyle zamanda bir teknik direktör için rotasyon değil çare ve arayıştan başka bir şey değil. Savunmada; sert, hava hakimiyeti yüksek ve top rakipteyken daha etkili görünen bir 11. Kilolu, gitti gidiyor derken Maximin tercihi ve onun kanadından etkili olmaya çalışma anlayışı, enteresan! Fenerbahçe adına oyunun kaderini çizen oyuncuydu. Trabzonspor, Okay ve Savic, önlerinde Lundstram ve Mendy ile stoper oynama becerisi olan dörtlü savunma kurgusu ile sahada. Lakin kanatlar zayıf kalıyor. Malheiro- Maximin mücadelesi ilgi çekti ancak Malheiro sahanın en kötüsüydü. Sarısı olan Djiku'nun yerine Talisca girince Amrabat stopere geçti. Fred ve Szymanski ikili önde Talisca, Fenerbahçe'nin hücum hattını ateşledi, 12 dakikada; 3 gol geldi. Trabzonspor etkisiz kaldı. Fenerbahçe etkili oyunu ile galibiyeti hak etti. Oyuncular futbol oymamaya odaklı olunca, Mehmet Türkmen'in işi kolaylaştı. Bu hakemin özelliği majör kararları asla sahada verememesi. VAR sistemine yaslanarak, yükü hep oraya bırakması. Roberto Rosetti, tüm FIFA hakemlerine "VAR yokmuş gibi maç yönetin " derken, Türkmen "Ben VAR'sız var olamam" diyor...

Zubkov'un attığı gol açık ofsayt iptal doğru. İlk yarı uzatma dakikalarında Fred'in şutunda Zubkov kolları önde, vücuda yapışık ancak top geçerken sol kol oynayan, açılan, topun geçişine engelleyecek hamle yapan kol oluyor, topun gitmesi gereken yeri değiştiriyor, bu pozisyon penaltı olmalıydı. Hakem zaten sahada çözemedi, Polonyalı VAR da çözemedi. Fenerbahçe lehine 49'da verilen penaltıda önce faulü; Osayi mi yapıyor yoksa Mustafa mı? Pozisyon net çizgi üzerinde. Türkmen Mustafa yaptı diyor. VAR 'hareket çizgi üzeri, içeride' diyor. VAR'dan tespitle penaltı geliyor. Oysa önce Osayi, sol ayakla Mustafa'nın ayağına basıyor, sonra Mustafa sağ ayağı ile Osayi'yi süpürüyor. Hakem Trabzonspor, lehine faul vermesi gerekirken VAR destekli Fenerbahçe lehine penaltı verildi. Nasıl olsa 'yabancı VAR' var. Hakem de VAR desteğini iyi kullandı ancak evrensel kalite tartışılır. Maç sonu toz kalkar mı? Kalkmaz, belki de alkışlanır. Sıradan yabancı VAR ile bu kadar...