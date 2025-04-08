Cesaret edemedi

Kasımpaşa oyuna rakip defans arkasına attığı uzun toplarla başladı. Özellikle Svensson'un arkasına atılan toplarda Fall etkili oldu. Golde buradan geldi. Paulista bu bölgeye yeterli kademe desteği veremedi. Her bölgede çabuk çoğalan Kasımpaşa 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı ilk yarıda üstündü. Gedson'un düşük vites ile oynaması ve hücuma etkili destek verememesi sıkıntı yaratıyor. İmmobile etkisiz tüm yük Rafa Silva'nın üstüne kalıyor. Yine onun performansı ile beraberlik geldi. FIFA hakemi Kadir Sağlam... Kasımpaşa'nın 7'de attığı golde Fall açık ofsayt, iptal doğru. 14'te Ouanes'in şutunda top Paulista'nın yukarıda ve açık olan kol-eline çarparak sekti gol oldu. Hakemin penaltı için acele etmeyip sonucu bekleyip golü vermesi artı puan oldu. Tayyip, Kasımpaşa atağında Yasin'e acımasız ve gaddarlık içeren ciddi bir faul yaptı. Hakem pozisyonu avantaja bıraktı döndü sarı verdi. Oysa pozisyon net kırmızı kart olmalıydı. Görmüşsün ki sarı verdin. Ama kırmızıya cesaret edemedi. FIFA hakemi olmasına rağmen o da diğerleri gibi yeni moda VAR'a yaslandı. VAR çağırdı, izledi ve doğru kararla kırmızı çıktı. İlk yarıda uzatma dakikalarında Beşiktaş penaltı bekledi. Kısa mesafeden beklenmedik top Opoku'nun sağ kol-eline geldi. Kol genişlememiş doğal konumda görünüyor. Hakemin sahadaki kararı devam oldu. Hakem penaltı verse de vermese de VAR karışmaz. Hakem yorumudur. Ben hakemin devam kararına katılıyorum. 85'de Kasımpaşa'nın iptal edilen golünde ofsayt doğru. Son dakika Beşiktaş lehine verilen penaltıda hakemi kutlarım. VAR'a bırakmadan o kalabalığın içinde Salih'in yüzüne kolların illegal kullanımında bulunan Brekalo'nun eylemi net penaltı ve sarı kart doğru karar. 54'de sarısı olan Opoku'nun 68'de ellerin kolların illegal kullanımından dolayı ikinci sarıdan ihraç olması gerekiyordu ama hakem ihraç edemedi. Beşiktaş'ta hakemleri zorlayan oyuncular olmaması hakemlerin işini kolaylaştırıyor ve çok rahatlar. Beşiktaş'ın canını çok kolay yakıyorlar. Kadir Sağlam sezon başından bu yana devam eden inişli çıkışlı performansına bu maçta da devam etti. Zor maçlar için güven vermedi. Oysa onun şov yapacağı bir maçtı.