FIFA hakemi buysa

Eyüpspor maçta hücum organizasyonlarında biraz daha üretken görünse de sahada seyir zevki düşük bir futbol vardı. Oynanan futbolun hakkı da beraberlikti.



Hakem Atilla Karaoğlan'ın geçen hafta Antalya-Hatay maçının devre arasında yaşadığı darp olaylarından sonra bu maça atanması son derece yanlış. Belli ki hala daha Antalya'da yaşadıklarının etkisinde. Kafası meşgul ve tedirgin.



Maçın 45+1. dakikasında çevre kontrolü yapamadığı ve oyunu okuyamadığı için Eyüpspor un çok iyi bir atağını kesti. Oyunu avantaja bırakması verdiği faulden daha değerli olurdu. 77. dakikada görmediği halde fal açarcasına Eyüpspor lehine bir penaltı çaldı ki tam bir skandaldı. Mendy ayağını uzatıyor, yere basmış rakibe hiçbir müdahalesi yok, Eyüpspor'lu Seslar ile arasında neredeyse TIR geçecek kadar mesafe var. Seslar kendini yere atıyor hakem Atilla Karaoğlan şaka gibi görmediği halde penaltı veriyor! Devreye VAR giriyor da skandal kararı düzeltiyor. Hakemi de, maçı da kurtarıyor. Sonra hakem aldatmadan dolayı Seslar'a sarı kart gösteriyor. Bu penaltı kararını gördükten sonra FIFA hakemi buysa, varın siz gerisini düşünün...