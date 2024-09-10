Hak edilmiş zafer

Uzun bir zamandır böyle bir kadro ile maça başlamamıştık. Her oyuncumuz orjin pozisyonunda oynadı. Galler maçında topu rakibe bırakmış % 32 topa sahip olan takımımız bu maçta ilk yarıda % 70 topa sahip olan taraf oldu. Maç boyunca bu üstünlüğümüz hep devam etti. İzlanda fizik kalitesi yüksek bir takım. Bizi fiziki mücadeleye zorlayarak oyunumuzu bozmak duran top ve uzun taç atışları ile gol bulmak istedi. Karadağ maçında kornerden bu anlayışla iki gol buldular. Bunu bildiğimiz halde bize de benzer golü attılar. Hiç mi önlem alınmaz? Palsson'a antrenmanda bile böyle rahat kafa vurdurulmaz. Milli takımımız kaliteli ve ritimli pas oyunu ile rakibin bu sermayesini işlemez hale getirdi. Gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun öz güveni ve form durumu çok yüksek. Attığı goller bunu net doğruluyor. İkinci yarıda yapılan değişiklikler doğru zamanda doğru hamleler oldu. Takımızın sahada diri ve enerjik kalmasını sağladı. İsmail müthiş mücadelede etti.

Arda Güler oynadığı futbol ile keyif verdi. Özlediğimiz ve beklediğimiz güzel futbol ile haklı bir galibiyet aldık. Maç boyunca desteğini devam ettiren İzmir seyircisini kutlarım. Arnavut hakem Enea Jorgji 40 yaşında. UEFA'daki performansına baktığımızda vasat bir hakem. Yönettiği en önemli müsabakalardan biri akşamki maç diyebiliriz. Avrupa da bu sezon maç sayıları fazlalaşınca UEFA da hakem arayışı içine girdi. Her hakemden faydalanmak istiyor. 22. dakikada sahaya atılan ikinci topta maç topu henüz taca çıkmamıştı hakem atışı ile oyun tekrar başlamalıydı. Ancak ekrana tam görüntü yansımamış olsa da gördüğümüz kadarıyla İzlanda nın serbest vuruşla başladı bir numaralı yardımcı Denis Rexha hakemi yanılttı. 44. dakikada İzlanda ceza alanı önünde Gretarsson'un Umut'a yaptığı faulde penaltı beklentisi oldu. Ancak pozisyon dışarıda frikik ve Gretarsson'a sarı kart doğru. Maçın VAR hakemi İtalyan Luca Pairetto başarılı bir hakem. Kerem ile 58'de bulduğumuz golde ofsayt kararı ve gol iptali doğru. Yönettiği müsabakalarında çok sarı kart göstermesi ile bilinen hakem Jorgji'nin akşamki maçta sadece üç sarı kart göstermesi olumluydu.