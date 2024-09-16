VAR’a yaslanıyorlar

Trabzonspor da Şenol hoca, Mendy ve Okay'ı yan yana oynatınca oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Çünkü her iki oyuncu da hem iyi kesici hem de topu oyuna iyi sokan oyuncular. Beşiktaş'ı merkezden hücumunu engelleyip kanatlara zorladılar. Yan ortalarda uzun boylu oyuncuları Denswil ve Savic ile hava toplarında hakimiyet sağladılar.

Ancak yerden oyunda bu iki oyuncunun eksiklikleri ortaya çıktı. 508 maçta ilk kez kırmızı kart gören Visca'nın ihracı sayısal dengeyi bozmuş olsa da Trabzonspor oyuna hep ortak oldu. Seyircinin Şenol hocaya desteği olağanüstüydü Kalede Uğurcan devleşti. Beraberlik her iki takım için de iyi sonuç. Hakem Ali Şansalan oyunun ilk 15 dakikasında verdiği vermediği fauller ve kartlarla tepki aldı. Ancak Visca gereksiz ve anlamsızca topla ilerleyen Rafa Silva'nın aşil tendonunun üst bölgesine arkadan basmasında güç transferi, rakibin sağlığını tehlikeye sokan acımasızlık içeren tüm her şey var. Pozisyon net kırmızı. Hakem faulü verdi lakin kart çıkaramadı.

Ülkemizdeki klasik hakem uygulaması olan VAR'a yaslanma burada da tekrarlandı. Bu pozisyonda VAR' ın devreye girmesi asla bir VAR başarısı değildir. Hakem beceriksizliğidir. Çünkü hakemin önü açık birebir pozisyonda gördüğü halde veremedi. Kırmızı kartı kendisi verebilmeliydi. 15. Dakikada Masuaki 'nin rakibi Bardhi'nin ayağının üstüne basması kontrolsüz hareket ve sarı kart doğru. Basma esnasında topuğunun yerde olması acımasızlık ve güç transferi düzeyini düşürüyor. Banza ile Uduokhai eşleşmesinde daha proaktif hakemlik yapabilmeliydi ki 45+3 de yine Banza ya yapılan faul de El -Musrati'ye sarı kart çıkınca gerginlik biraz düştü. Sarı doğruydu. İlk yarıda + 5 dk ya rağmen topun oyunda kalma süresi 23.5 dk olması ülke futbolumuzun temposunun ve hakemlerin ne durumda olduğunu gösteriyor.

Şapkamızı önümüze koyup sorgulanması gereken konu önceliğimiz bu olmalı. 80. dakikada Beşiktaş ın avantajını kesmesi çağdaş hakemlik ve pozitif futbol adına kabul edilemez hataydı. Son dakikalarda Masuaki- Malherio pozisyonunda Beşiktaş penaltı bekledi hakemin devam kararı doğruydu. Travmadan dolayı 6. değişiklikler henüz müsabaka talimatına girmeden yasallaştı Eh artık TFF de bir zahmet konuyu talimata eklesin de tartışmalar bitsin.