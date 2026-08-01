Ender Fikirler

HER YAZ AYNI HİKAYE



Galatasaray son dört yılın şampiyonu ve hem teknik ekip hem de kadro olarak oturmuş bir yapısı var. Yönetim istikrarı da sağlanmış durumda. Hal böyleyken transfer süreci üzerinden yapılan eleştirileri kabul etmek mümkün değil. Başkanın da söylediği gibi, her yaz aynı hikâye tekrarlanıyor. Yönetimin geç kaldığı ve transferlerde bir futbol aklının olmadığı söyleniyor. Filmin sonunda şampiyon dört yıldır aynı eleştirileri alan Galatasaray oluyor. Bu eleştirilerde amaç "üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?" emin değilim! Transfer planlamasında net olarak gözüken şu: Galatasaray parasının aslan payını on numara pozisyonuna ayıracak. Başkan burada bizzat inisiyatif alacak. Sol kanat, yedek forvet ve belki bir stoper daha...İki önemli yıldız ve geleceği parlak iki iyi genç oyuncuyla birlikte transfer operasyonu tamamlanacak. Zaten en uyumlu kadro Galatasaray'da. Rakipler yeni oluşum peşinde transferler yapıyor diye, bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok. Sonra işler değişince "Mayıs'lar bizimdir" diyerek işin içinden sıyrılmak kolay!

İTALİANO İÇİN İYİ START



Beşiktaş, Midtjylland gibi bu turda çıkabilecek en güçlü takımı iki maçta gol yemeden eleyerek harika iş çıkardı. Rakibin iki maçta da on kişi kalması dengeyi bozmuş olabilir fakat onbire onbir oyunda da sahada daha doğru işleri yapan taraf siyah-beyazlılardı. Oyuna yansıyan fark Nübel, Salih ya da İlhan'ın gelmesinden başka bir şey. Evet, özellikle Nübel son derece faydalı bir transfer olduğunu iki maçta da ortaya koydu. Ama Salih ilk maça göre fazla top kaybı yaptı. İlhan da istekli ve iyi niyetli olmasına rağmen bu seviyenin ilk onbir oyuncusu gibi gözükmedi. İyi de, "fark nerede?" diyeceksiniz. Fark, hocanın oynattığı oyun ve takımın yüksek fizik kalitesinde. Yoksa Taylan'dan, Kartal'a, Mustafa'dan, Rashica'ya kadar daha önce refüze olan pek çok isim şans buldu bu maçlarda. Ezcümle bu fark sezon başı olmasına rağmen takımı iyi toparlayan İtalyan teknik adama yazar. Kredi ve zaman kazanması adına bu galibiyetler çok iyi oldu. Çünkü gün gelecek eleştirileceği maçlar da olacak. O zaman bu iyi başlangıç hatırlanacaktır. Tabii takım kazanırken sıkıntılara da vurgu yapmak gerek. Öncelikle Salah transferine bu kadar takılmak diğer transfer çalışmalarının önünü tıkamamalı. Özellikle santrafor konusu bir an önce çözülmeli. Italiano, Djalo'yu kazandı fakat 18 milyonluk Agbadou'yu da kaybetmemek gerek. Cerny ve Olaitan'ın bu oyunlarının üzerine koyması şart. Yedek kulübesinin hem derin hem de hazır olması gerekiyor. Trossard'ın dönmesi ve yeni transferlerin eklenmesiyle taşlar yerli yerine oturacaktır. Tekrar söylüyorum bu aşamada biraz zaman, biraz da sabır gerek.



ERKEN UYARI



Fenerbahçe, G.Zarbze turunu geçmesine rağmen akıllarda fazlaca soru işareti bıraktı. Önce bardağın dolu tarafından başlayalım...Turu geçmek harika. Bu tur, beş milyon Euro'yu da garantilemek anlamına geliyor. Yeni transferlerden Ake en hazır isim. Sakatlık problemi yaşamazsa savunma güvenliğinin generali olur. Greenwood henüz hazır gözükmese de iyi sinyaller verdi. Mert Günok formda başladı. Semedo ilk iki maç için sınıfı başarıyla geçti. Guendouzi gösterişsiz ama çok faydalı oynuyor. Fred net bir şekilde geçen yıldan iyi. Gerisi eski hikâye! Her şeyden önce takımın fizik kalitesi yeterli değil. Bunun sebebi sezon başı yüklemesinin getirdiği yorgunluk mu bilemem! Ama oyuncuların ritmi de, topu çevirme ritmi de düşük. Takım bölüm bölüm başarılı ön alan baskısı yapıyor fakat kimi zaman hatlar arasında boşluk kalıyor. Bu durum uzun topla geçiş yeme riski yaratır. Takımın dinamizmi ve isteği ilk ve ikinci G.Zarbze maçında farklıydı. Skora göre dengeli oyunu anlayabilirim ama maçı izleyenlerin bu kadar acı çekmemesi gerekirdi. Oyunculara gelince... Asensio niye hala hazır değil? Kerem niçin bıraktığı yerde sayıyor? Her ne kadar ilk maça göre daha iyi gözükse de Skriniar hala dağınık! Osterwolde ayaklı bomba. Her an kart görebilir. Bu çocuğu uyaracak bir Allah'ın kulu yok mu? Bu tur santrafor eksikliğini net şekilde ortaya koydu. Talisca santrfor değil. Vedat dönecek. Ama sol kanada yabancı alınacaksa yerli forvet de şart. Tekrar söylüyorum Fenerbahçe'nin en önemli problemi 10+4 matematiğinde göndereceği oyunculardır. Burada çok planlı ve rasyonel hareket etmek gerek. Herkesin kabul ettiği gibi bu oyun Sturm Graz'a yetmez. Ama bu oyun zaten tekrarlanmaması gereken bir oyun! Erken uyarı iyidir. İsmail Kartal ve ekibinin ders çıkarmasını sağlayacaktır.