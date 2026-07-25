Ender fikirler

TRANSFER DENKLEMİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfere hareketli bir başlangıç yaparken, son şampiyon Galatasaray çok daha temkinli hareket ediyor. Öyle görünüyor ki Galatasaray parasının aslan payını on numara pozisyonuna ayıracak. Bruno Fernandes kolay değil. Can Uzun ihtimali hala sıcak. Sol kanat, belki bir stoper ve bir, iki genç oyuncuyla birlikte transfer dönemini noktalanacaktır. Zaten en hazır kadro Galatasaray'da. Hal böyleyken çok fazla muhalif ses çıkmasını anlayamıyorum. Fenerbahçe ihtiyaçlarına göre transferler yapıyor. Bir santrfor, bir yerli stoper ve fırsat oluşursa bir kanat oyuncusuyla süreç tamamlanacak. Golcü konusunda ibre yeniden Guirassy'ye dönmüş durumda. Sarılacivertliler için asıl sıkıntı kullanmayacağı yabancıları iyi fiyata elden çıkarmak olacak. Beşiktaş, Trossard, Nübel ve Salih ile çok iyi başlangıç yaptı. Ouattara'yı takip edeceğiz. Salah konusu sancılı. Toplam maliyet iki yıl için 38 milyonu buluyor. Serdal başkan kendisini kandırılmış hissetmezse bu işi bitirir. Ama Suudiler, hatta MLS bile devrede. Listede başka isimlerin olduğunu da unutmayalım. Aslında Beşiktaş'ın en büyük derdi kadro derinliği. Sahadaki on bir ile yedek kulübesi arasındaki kalite makasının bu kadar açık olmaması gerek. Lig başladıktan sonra bütün takımlar için transfer süreci daha hızlı gelişecektir. Art arda gelecek transfer haberlerine hazır olun.



BEŞİKTAŞ İYİ YOLDA

Biliyorum Beşiktaş'a gönül verenlerin sabrı tükendi ama bu takıma biraz daha zaman tanımak gerek. Yanlış anlaşılmasın, siyahbeyazlılar Midtjylland maçında iyi yolda olduklarını net olarak gösterdi. Rakibin erken eksik kalması maç içi dengeleri alt üst etse de geçen yıla göre çok daha dinamik ve ön alan baskısını doğru uygulayan bir Beşiktaş vardı sahada. Transfer süreci beklendiği gibi ilerlerse sezona erken havlu atan değil, sonuna kadar bütün yarışların içinde olan bir Beşiktaş izleriz. Hazırlık maçları gibi, sezonun ilk resmi maçı da siyah-beyazlı takımdaki en büyük sıkıntının bitiricilik problemi olduğunu ortaya koydu. Yönetimin zaten bu eksikleri giderecek kanat ve santrfor takviyesi için çalıştığını biliyoruz. Bununla birlikte savunma bölgesinin de derlenip toparlanmaya ihtiyacı var. Midtjylland maçından bağımsız olarak çözülmesi gereken bu sorunu işaret etmiş olalım. Stoper takviyesi şart. Yeri gelmişken Nübel iyi kumaş. Salih ve İlhan faydalı olacaklarını gösterdi. Cerny istekli ama biraz daha üretken olması gerek. Oh'un ise üst seviye maçların forveti olmadığını bir kez daha gördük. Beşiktaş'ın en önemli silahı yine kaptan Orkun'du. Geçen yıl bıraktığı yerden devam ediyor. Trossard'ın takıma katılması ve yeni transferin gelmesiyle birlikte bu takım çok daha üretken olacaktır. Yine de Midtjylland rövanşı kolay olmayacak. Bu aşamada biraz zaman, biraz da sabır gerek.



FENERBAHÇE'DE FARK NE?

Fenerbahçe ilk resmi maçını, Gornik Zarbze karşısında küçük bir avantaj sağlayarak geride bıraktı. Hazırlık maçlarıyla birlikte yakalanan dört galibiyetlik seri sezon başı için moral veren bir başlangıç oldu. Yeni transferlerden Ake bir devre, Greenwood on dakika kadar oyunda kalarak siftah yaptılar. Gerisi eski takım. Takım eski ama anlayış yeni. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si özellikle topu geri kazanma süresi açısından ciddi bir gelişim kaydetmiş gözüküyor. Bu süre ilerleyen dönemde daha da kısalacaktır. Takımın arzusu, dinamizmi, topa ve oyuna hâkim olma becerisi de gelişme göstermiş. Elbette daha kat edilecek çok mesafe var. Ama sinyaller iyi. Hazır bir Asensio'nun, Greenwood'un, Ake'nin, Vedat ya da yeni bir santraforun ilk on bir başladığı oyunda Fenerbahçe çok daha fazla şey vadedecektir. Yine de Kerem'in bıraktığı yerde saydığını, Skriniar'ın fiziksel kalitesinde sıkıntı olduğunu, Osterwolde'nin sol bek olarak hücum etkinliğinin zayıf kaldığını ve tüm iyi niyetlerine rağmen Fred ve İrfan Can'ın ilk on bir oyuncusu olmadıklarını belirtmekte fayda var. Bu arada önemli bir değişimin de Kadıköy'deki taraftar profilinde yaşandığını belirtelim. Maraton tribünü eski kimliğine dönecek gibi… Kale arkaları da oyunun çok daha içinde. Yazın ortası olmasına rağmen ilk resmi maçta çok güzel bir tribün atmosferi vardı. Bu gelişmeyi yabana atmamak gerek. Özetle, Fenerbahçe Polonya ekibini geçer. Sturm Graz maçına çok daha hazır çıkar. Play Off aşaması şüphesiz daha zor olacak ama bu yolun Şampiyonlar Ligi'ne çıkması kuvvetle muhtemel.