Böyle hakemlik olmaz

Trabzonspor Edin Vişça ve Nwakaeme ile oyunu yanlara taşıyarak başladı ve golü buldu. Pas trafiği önceki haftalara oranla daha olumlu, üretken ve tempoluydu. Şenol Hoca, bu ürkek, güvensiz oyunculardan ya bir an önce kurtulmalı ya da psikolojik destek almalı. UEFA'daki tek umudumuz Halil Umut Meler, uzman değilim ama sanki "tükenmişlik sendromu" yaşıyor. Sahada, maçtan keyif alan, oyuna tutunan, dinamik Meler yok, kaygılı ve mutsuz Meler var. 20'de Konyaspor'un penaltı beklediği, Pedrinho'nun yakın mesafeden şutunda; Eren içgüdüsel olarak yüzünü koruyor, kapanıyor, top yüzüne geliyor. Top ele-kola temas etse bile elle oynama yok, penaltı olmaz. Maçın en önemli pozisyonu 44'te kornerden gelen hava topuna önde yükselen Banza kafayı vurdu, arkasında yükselen Kramer sağ kolu açık top kola temas ediyor ve sekiyor.

Topa yükselirken kolları bu şekilde açar, genişlersen bedeline katlanırsın; net penaltı. Oynayanlar, izleyenler herkes gördü, bir tek iyi yerde olmasına rağmen hakem Halil Umut Meler göremedi. Pozisyon 2 dakika incelendikten sonra VAR müdahalesi geldi ve 30 saniye izleyip penaltıyı verdi. Hakemin çok ilginç faul kararları oldu. 77'de Konyaspor lehine Meler bir penaltı yarattı. Top başka bir alanda ama oyunda oyuncular Trabzonspor ceza alanı içinde. Denswil ile Kramer karşılıklı sporcu kışkırtmaları olan, basit, sözlü karşılıklı temaslı davranışlar içinde. Kramer kendini yere attı, Meler bunu görünce "yakaladım" dedi, bastı penaltıyı. Böyle hakemlik olmaz! Kramer mi Denswil mi suçlu veya kim masum? Bu fal açmaktan başka bir şey değil. Bu arayan, bulan, yaratan hakem anlayışı Meler'in son zamanlarda yaşadığı olumsuzlukların dışa vurumu olsa gerek… Halil Umut Meler kendini sorgulamalı, toparlanmalı. Onun başarılı hakemliğine ülke olarak ihtiyacımız var. Konyaspor'un direkten dönen penaltısı ve maçın skoru hakemin şansı oldu.