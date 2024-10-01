Hakem rezaletti

Beşiktaş ilk yarıda 5'li savunma yapınca Kayserispor daha etkili gözüktü. Savunma ile hücum arası zaman zaman 70 metreye uzadı. Svensson, Masuaku cezalı son maçların form durumu yüksek oyuncusu ve Al Musrati olmayınca öne çıkmakta zorlandılar. Beşiktaş ikinci yarı ön bölgede etkili olmaya başladı. Mesafeyi kısalttı ve yaptığı presle Gedson ile golü buldu. Bu golde oyunu geriden kurmaya çalışan Kayserispor kalecisinin büyük hatası vardı. İkinci yarı daha hareketli ve keyifli geçti. Beşiktaş hakem hatalarına rağmen hak ettiği üç puanı aldı. FIFA hakemimiz Atilla Karaoğlan bu maçı dahi yönetemiyor, saçma sapan kararlar veriyor. Kendine güldürüyor. İlk yarıda çaldığı 9 faul düdüğünün en az 3 tanesi gereksizdi. Çok basit temaslara bile faul veriyor. 72'de Kayserispor kalecisi topu oyuna soktu, yanda bulunan Kartal topu eliyle tuttu. Ceza alanı içinde yaşanan bu pozisyon net penaltı. Atilla niye atışı tekrar ettiriyorsun. Top oyuna girmiş, oyun başlamış Kartal ın hatasından sana ne? Beşiktaş'ın penaltısı badem oldu. Yazık çok yazık…

75'te VAR'a bırakmadan sahada verdiği penaltı net doğru bir karardı. Rashica'yı kaçıran arkada kalan Attamah'ın ayağa darbesi net penaltıydı. 83'te Attamah ın ceza alanı içinde İmmobile'yi iki kolu ile sarmalayıp indirdiği pozisyon penaltıydı, hakem vermedi. Dönen top Kayseri atağı olarak Beşiktaş ceza alanı içinde bu kez Uduokhai topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşı Poulista'nın kafasına ayakla vuruyor. Araya kafayı sokmaya çalışan Nazon sanki kendi kafasına gelmiş gibi kendini yere atıyor. Atilla penaltı verdi. Yahu Atilla sen nereye bakıyorsun? Böyle pozisyon mu takip edilir? VAR müdahalesi ile penaltı iptali doğruydu. Eğer VAR olmasaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık… Verilen verilmeyen penaltılar, çıkan kartlar vah ki vah... FIFA hakemimiz buysa varın gerisini siz düşünün…