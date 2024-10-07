Zarar veriyorsunuz

Galatasaray golü bulana kadar Alanya kalesini ablukaya aldı. Yunus hafta arası Rigas'da attığı golün aynısını burada da attı. Orada asisti Davinson dan burada Sara dan geldi. Alanyaspor'un ilk etkili atağı 35'te geldi. O ana kadar istatistiklerinin karşısı hep sıfırdı. Oyunda Galatasaray üstünlüğü devam etti ama bir türlü maçın fişini çekemedi. 65'ten sonra tempo düştü. Barış ve Yunus'ta top kayıpları başladı. Seyirci yeni bir travma yaşarmıyız endişesi içindeydi. Hakem Mehmet Türkmen 6'da Balkovic'e gösterdiği sarı kartta haklıydı. Tam hakemlik karakterini ortaya koydu diyecektim ki... 10'da Mertens topsuz alanda Augusto'nun suratına öyle bir dirsek attı ki şiddetli hareketten kırmızı kart nasıl olur diye sorarsak işte bu diyeceğimiz bir pozisyon ama hakem faul dahi vermiyor!

Hakemliğin bittiği nokta. Bu dakikadan sonra hakem olarak koşsan, sahada basmadık yer bırakmasan, fauller çalsan, sarı kartlar çıkarsan sana kim inanır, kim saygı duyar? Mertens'e kırmızıyı gösterememişsin, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu uyumuş, oralı bile olmamış! Biz daha neyi konuşacağız? 72'de Balkovec'i kaçıran, arkada kalan Abdülkerim'in hareketi bariz gol şansı. Bunu sahada hakem verecek ama VAR'a yaslanıyor. Eğer Balkovec kendini attı diyorsan bas sarıyı, zaten sarısı var, ikinci sarıdan at. Çekmelerin tutmaların şiddetine sahada hakem karar veriyor ama tabii sahada hakem varsa... Uzatmalarda faulü vermiyorsun sonra Muslera'ya sarı gösteriyorsun. Oyunu bozan hakem olarak sensin... Hakemliği yönetenler; jet hızıyla talimatları kişiye özel değiştirip, FIFA hakemi yapıyorsunuz ya, farkında mısınız bilmem ama jet hızıyla ülke hakemliğini bitiriyorsunuz. Deneyim kazanmadan, majör hatalarına rağmen bu genç hakemi böyle yüksek kalite maçlara vererek ülke futboluna ve kendisine büyük zarar veriyorsunuz.