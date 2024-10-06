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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

06 Ekim 2024 | Pazar

Oyuncuların güvenini sarstı

Trabzonspor 10 eksikle gittiği Hatay deplasmanında oyuna çok istekli başladı ama Hatayspor kendi sahasında kabul ettiği oyunda ilk defa 14'te rakip kaleye gitti, ceza alanına girmeden golü buldu.
Aboubakar 9 kişilik Trabzonsporlu oyuncu grubunun arasından Görkem'in önüne al da at dercesine topu bıraktı, Görkem de golü attı. Trabzonspor'da savunma kalabalık ama etkisiz.
Kanatlardan veya kornerden Banza'ya yapılacak ortalar ile gol arayışları var. Nitekim ikinci yarının başında kornerden gelen topta Banza ile beraberlik golü geldi. Tempo düşük, basit top kayıpları çok. Süre alan oyuncular bu fırsatı değerlendirmekten uzak. Zevksiz, keyifsiz, her iki tarafın da özellikle ikinci yarıda çok pas hatası yaptığı bir maç oldu. Bu oyunun karşılığı beraberlikten başka olmazdı.

Hakem Kadir Sağlam ilk yarıda temposuz oyuna ayak uydurdu.
Tuhaf fauller yarattı. 44'te Hatay penaltı bekledi, kornerden gelen topta Malheiro'nun eli doğal konumda ve kapalı, penaltı olmaz. Pozisyona sözlü itirazda bulunan Görkem'e sarı kart doğru. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla Lundstram ve Serdar'a sarı kartlar doğruydu. Kamil Ahmet'in itirazına sarı kart sınırları zorluyor. Bu davranışa kırmızı çıkarsa hayır demem. Faul beklediği pozisyonda faul yok, bu nasıl bir tepki hakemi dövecekmisin? Hakem basit temaslara fauller çaldı bazı faulleri pas geçince futbolu bilip bilmeme konusunda oyuncuların güvenini sarstı.
FIFA kokartı taşıyan bir hakem olduğu için beni de düşündürdü.

En çarpıcı örnek; 80'de Hatayspor lehine verdiği faul ve frikik komedi.
Devamında son vuruşu yapan Görkem'in golü ofsayt ve iptal kararı doğru. Eğer bu gol ofsayt olmasa o uydurduğu frikik çok konuşulurdu.
Şu maçta bu kadar sarı kart çıkıyorsa hakemin yönetim anlayışını bir kez daha gözden geçirmesi gerekir.

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