Yola devam

Futbol asla sadece futbol değildir. Hayatın ta kendisidir. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Şampiyonlar Ligi'nden elenmek inanılmaz bir futbol hikayesi. Dostlar eğri oturalım, doğrusunu konuşalım. Benfica Fenerbahçe'den daha iyi ve daha organize bir takım. Birlikte oynama alışkanlıkları üst düzeyde. Mourinho'nun transferde geç kalındığını söylediği açıklamaya katılıyorum. Başından beri hep söyledim; Şampiyonlar Ligi'nde patinaj yapmaktansa Avrupa Ligi'nde kupaya oynamak daha mantıklı diye...

Orta sahanın en kötü performanslarından birini izlediğimizi söylemek lazım. Özellikle Szymanski rakiple neredeyse her mücadelesini kaybetti. Orta alan bu kadar zayıf olunca Benfica özellikle ilk yarıda ceza sahamızın içinde oynadı. Çünkü hiç direnç gösteremedik. En- Nesyri bildiğiniz kanat forvet oynadı. Top geldiğinde içeri orta yapıyor. Ee kafayı kim vuracak? Kaleye şut atamadan geçen koca bir 90 dakika! Hele SemedoÇağlar değişikliğine ne demeli? O bölgede hücum zenginliği getirecek Oğuz, İrfan Can varken bir savunmacıyı oyuna almak ne kadar mantıklı?

İkinci yarı Benfica tamamen kontraya döndü. Bu anlarda dahi doğru düzgün pozisyon bulamadık. Enseyi karartmaya gerek yok. Şimdi Avrupa Ligi'ni kazanacak bir kadro kurup yola orada devam etmek daha hayırlı olacak. Zira bu sezon en zayıf Avrupa Ligi gibi görünüyor.