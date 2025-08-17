Ders olsun

Mourinho geçen sezon sürekli yaptığı ve herkesin kafasını karıştırdığı rotasyonu bu kez yapmadı. Acaba bir maç için mi geçerli yoksa bu kadro istikrarını devam ettirecek mi? Bu gelecek karşılaşmalarda göreceğiz. Ancak ben kesinlikle F.Bahçe kadrosunu ezbere sayabilmek istiyorum artık.

Göztepe yine iyi ve canlar yakacak bir kadro kurmuş. Çok çabuk oynuyorlar, sürekli hareket halindeler.

Bu durum F.Bahçe'nin rahat top yapamamasına neden oldu. Zaten yavaş top çeviren sarı-lacivertliler, rakibin hızından çekinip iyice kendi yarı alanına yaslandı. Mourinho'nun topu rakibe vererek yapılan presle hücuma çıkma taktiği de ilk yarı boyunca işe yaramadı.

Semedo, Archie Brown ve Szymanski hep Göztepeli oyuncuların markajında olunca F.Bahçe 3. bölgede etkisiz kaldı John Duran'a yapılan faulleri inanın sayamadım. Hakem Yasin Kol buna müsade etti. Sonra sinirlenen Duran'ın rakibe vurduğu dirseğe kırmızıyı veremedi. Sadece koştuğunda yüzü kızaran adam!

Mourinho'nun ilk yarının bitmesine 7 dakika kala soyunma odasına gitmesi kelimenin tam anlamıyla rezalet. Bu saygısızlığı yapacak cüreti nereden buluyor? Son dakikada atılan penaltı kaçmasa Fenerbahçeli sevinir miydi?

Hiç sanmıyorum. Artık gereken transferler bir an evvel yapılmalı. Tabi teknik heyetinde daha konsantre olması şart. Erken bir tokat yemek her daim iyidir. Erkenden seni kendine getirir.