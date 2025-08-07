CANLI SKOR ANA SAYFA
Emre Bol

Emre Bol

07 Ağustos 2025 | Perşembe

Turu geçeriz

Tipik Mourinho oyunu izledik. Özellikle ilk yarıda topu rakibe veren, ne pozisyona giren ne de pozisyon veren bir Fenerbahçe vardı sahada… Bu oyun Mourinho'nun özellikle deplasman maçlarındaki tercihi… Yeni transferlerden sadece Archie'yle başladı. Duran'ı neden ilk 11'de başlatmadı diye soranlar oyuncunun Aston Villa performansını bir incelesin. Orada da oyuna sonradan girip inanılmaz skor katkısı yapıyordu. En-Nesyri'ye kızanları bir türlü anlayamıyorum. Takımın ona top getirmesiyle ilgili problemi var. Adamın alameti farikası yüksek toplar… Peki hiç orta yapılıyor mu? Hayır. Bu şartlarda ondan faydalanmak imkansız hale geliyor. Öyle tuhaf yerlerde topla buluşuyor ki; bu sefer topu ezdi diye kızıyoruz.

En-Nesyri ceza sahası golcüsü. Ceza sahası dışında inanın benden farkı yok! Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir Fenerbahçe izledik. Bu dakikalarda hem ön alanda hem de orta sahada yapılan şok presle Feyenoord'un top yapmasını engelledik. Yeni transferlerin gecikmesi aslında Mourinho'nun sıkıntısıydı. Ama gelin görün ki geçen sezon birbiriyle oynamaya alışkın oyuncularla dahi bu turun geçilebileceğini gördük. Son dakikalarda yenilen gol olmasa daha rahat bir rövanş bizi bekliyor olacaktı. Yine de Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inancım tam. Kaleci problemi geçen sezondan beri devam ediyor. Artık tartışılmaz bir kaleci almanın zamanı gelmedi mi?

