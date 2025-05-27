Bunu da gördük!

Aslında size yazımda Fenerbahçe Beko'dan bahsetmek isterdim. Lakin mecburen bu manasız maçı yorumlamak zorundayım! Sonucun hiç bir şeyi değiştirmeyeceği karşılaşmaydı aslında. İkinciliği kesinleşmiş Fenerbahçe ile düşmesi kesinleşmiş Hatayspor maçı üzerine de konuşacak pek bir şey yok. Futbolcuların her halinden, 'Sezon bitse de gitsek' dedikleri belliydi. Mourinho'nun böyle bir maçta bile İrfan Can Kahveci'yi tercih etmemesi oyuncuya karşı ön yargılı olduğunun net bir göstergesi… Yahu bu adam bu kadar mı oynayamayacak durumda? Bir teknik direktörün ön yargılardan uzak durması gerekiyor. Yoksa takım içi adalet hiç bir zaman sağlanamaz. Mert'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda son adam olmadığı görülüyor. Kırmızı kart yanlıştı. Bu yanlış karara rağmen Fenerbahçe markasının küme düşmüş bir takım karşısında aldığı sonuç affedilmez! Bunun hesabını verecekler! İlk kez forma giyen genç Ertuğrul dışında hiç birine acımıyorum. Livakovic'e neden izin verildi? Sezon sona erdi de bizim mi haberimiz yok? Fenerbahçe formasını artık hak etmeyen giymeyecek. Manasızamaçsız maçta olsa, hazırlık maçı da olsa lig düşmüş rakipten böyle bir fark yenmez. Taraftarı insan içine çıkamaz hale getirdiniz. Bu utançla hayatınız boyunca yaşayacaksınız!