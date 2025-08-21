Hangisi?

Fenerbahçe'nin başında ikinci yılına giren Mourinho'nun takımı hala bu kadar kopuk, bir türlü saha içi organizasyonunu yapamayan olmasına tahammül edemiyorum. Buna karşın Benfica saha içerisinde inanılmaz organize bir takım. Ters toplarla Fenerbahçe'nin ayarını bozdular. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıkması bence onu olumsuz etkiledi. Büyük ihtimalle bir hafta sonra formasını giyeceği takıma karşı oynamak kolay olmasa gerek. Oyundan çıkana kadar hiç varlık gösteremedi. İkinci yarı daha aklı başında bir Fenerbahçe vardı sahada. Özellikle Brown ve Semedo kanat bindirmeleriyle etkili oldu. Benfica'nın 10 kişi kalmasının ardından Portekiz'e avantajlı skoru bulmamız gerekiyordu. Zira orada çok sert bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin Talisca dışında kreatif oyuncusu yok. Koşan, mücadele eden çok, şapkadan tavşan çıkaran yok. İnanın rakibi böyle yakalamışken en az 2 farklı skoru bulabilirdik. Son dönemlerde özellikle Mourinholu zamanlarda gol beklentisi oranının düşüklüğünden inanılmaz rahatsızım. Eksik rakibe karşı bu kadar az pozisyona girmek olmaz. Şunu net olarak söyleyeyim; Benfica daha iyi olmasına karşın elenmeyecek bir takım değil. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önemli ama sanki Avrupa Ligi bize daha uygun. Boşa kürek çekip sonunda kazanamayacağın bir kulvar mı yoksa tarihin en kolay takımlarının olduğu kulvar mı? Bu sorunun cevabını siz verin.