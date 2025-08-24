Dinlenerek kazandı

Fenerbahçe'nin maça başlangıç 11'i çok gol vadediyordu. Rakip oyuncuların üzerine giden, topu dikine oynayan pek çok isim vardı sahada... Gelin görün ki ilk golde topu ortalayan Çağlar kafayı vuran Skriniar! Vallahi şaka gibi! Öte yandan ilk yarıda topu santrforlara götürememe sıkıntısı yeniden ayyuka çıktı. Ön tarafta Talisca neredeyse her tarafa koştu, duran topları kullandı, şutlar attı. Aslında Talisca tam da ligimizin çilingiri... Kamp yapamamasına rağmen form durumunu iyi buldum. Ben hayatımda barajı kendi sağına kurdurup sağda bekleyen kaleci görmedim. İnanın barajdakilerin hiç suçu yok. Asıl suçlu çok net İrfan Can! Her bölgeye oyuncu yazıp çiziliyor. Esas sorun kalede. Rotasyonla kadroya giren İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ı beğenmedim. Çağlar ise adeta Puyol performansı sergiledi. Hem attırdı hem de rakip oyunculara göz açtırmadı. Fazlaca övmek istemiyorum zira bazı performanslar rakibin kalitesiyle ilgili olabiliyor. Mourinho skoru bulduktan sonra zaten rotasyonlu kadroyu iyice değiştirerek Benfica karşılaşmasına konsantre olduğunu gösterdi. Kocaelispor'un birazda fikstür şansızlığıyla kötü başladığı sezon kötü bitebilir. Zira bu kadroyla işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe haftayı bay geçmiş gibi dinlenerek kapattı. Bakalım bu kadro kalitesi Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye yetecek mi?