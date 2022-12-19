O artık bir efsane

Başından sonuna kadar ilginç senaryoya sahip bir maç izledik. Arjantin ilk 45 dakikada Fransa'yı adeta sahadan sildi. Bu süreçte 2 gol bulan Tangocular kupayı ucundan tuttu. İkinci yarıda da Arjantin üstünlüğü vardı. Fransa 70.dakikaya kadar şut atamadı. Hani sabah erken işiniz vardır, saati kurarsınız ve zil acı acı çalınca "biraz daha uyuyayım" dersiniz; sonra da bir hışımla kalkıp hemen hazırlanırsınız. İşte Fransa, tam da böyle, bütün maç uyudu ama Mbappe fırtınasıyla derin uykudan kalktı ve maçı 2-2'ye taşıdı. İşte bu andan sonra belki de tarihin en zevkli Dünya Kupası finallerinden birini izledik. Kupa bir oraya bir buraya gitti. 90 dakika yetmedi. 30 dakika da eşitlikle bitti ve kupa epik bir hikayenin sonunda penaltılarla Arjantin'e gitti. Arjantin halkı ve Messi bu kupayı çok istiyordu. Bu kupa belki "10'un" yaşam sebebiydi. Messi, Katar'da en büyük savaşını kazandı ve Arjantin halkına borcunu ödedi. Messi artık Maradona gibi bir efsane.