2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız (Filenin Sultanları), Çin'deki dev randevuya kilitlendi. Kritik mücadele öncesinde sporseverlerin ve voleybol tutkunlarının gözü, milli takımın en önemli hücum güçlerinden biri olan Ebrar Karakurt'a çevrildi. Arama motorlarında "Ebrar Karakurt Kanada maçında oynayacak mı?", "Ebrar sakat mı, kadroda neden yok?" ve "Santarelli'nin Kanada maçı ilk 6'sı kimlerden oluşuyor?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sağlık durumu, kadro tercihleri ve maç öncesi son gelişmeler...

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki zorlu mücadelesi 23 Temmuz Perşembe günü saat 11:00'de oynanacak.

EBRAR KARAKURT KANADA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL Finalleri için açıklanan geniş ve maç kadrosunda yer almayan Ebrar Karakurt'un Kanada karşısında sahada olması beklenmiyor.

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