CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Bronz tesellisi

Bronz tesellisi

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi PGE Projekt Varşova’yı karar setinde 3-2 yendi ve 2026 CEV Şampiyonlar Ligi’nde bronz alarak teselli buldu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Bronz tesellisi

Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi Dörlü Final organizasyonunda temsil eden Ziraat Bankkart, üçüncülük maçında Varşova'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

KARAR SETİNDE GEÇTİ

CEV Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir şekilde Final Four etabına yükselen ve yarı finalde kaybeden temsilcimiz Ziraat Bankkart, üçüncülük maçında Polonya'dan Projekt Varşova ile karşılaştı. Başkent ekibi, üçüncülük mücadelesinde rakibini 25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15'lik skorlarla 3-2 mağlup ederek CEV Erkek Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu.

3'ÜNCÜ MADALYASI

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten (yarı finalist) sonra bir kez daha son 4'e kalan Ziraat Bankkart, 3'üncü oldu. Ziraat Bankkart, 1980'de 3'üncü olan Eczacıbaşı ve 2014'te 2'nciliği elde eden Halkbank'tan sonra Türkiye'ye, organizasyondaki 3'üncü madalyasını kazandırdı. PGE Projekt Varşova, organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.

G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!
Aslan'dan Arda Turan'ın prensine kanca!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CHP'de 1 milyon euroluk rüşvet ağı: 6. katta parayı alan Emre Caner gözaltında! Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor lige tutundu!
Paşa kümede kalmayı başardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... 00:39
Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! 00:39
Fatih Tekke: Transfer konusunda... Fatih Tekke: Transfer konusunda... 00:39
Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu 00:39
Paşa kümede kalmayı başardı! Paşa kümede kalmayı başardı! 00:39
Eyüpspor lige tutundu! Eyüpspor lige tutundu! 00:39
Daha Eski
G.Birliği kümede kaldı! G.Birliği kümede kaldı! 00:39
Antalyaspor küme düştü! Antalyaspor küme düştü! 00:39
G.Saray'da çifte sakatlık! G.Saray'da çifte sakatlık! 00:39
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 00:39
Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! 00:39
F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! 00:39