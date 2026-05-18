Bronz tesellisi

Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi Dörlü Final organizasyonunda temsil eden Ziraat Bankkart, üçüncülük maçında Varşova'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

KARAR SETİNDE GEÇTİ

CEV Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir şekilde Final Four etabına yükselen ve yarı finalde kaybeden temsilcimiz Ziraat Bankkart, üçüncülük maçında Polonya'dan Projekt Varşova ile karşılaştı. Başkent ekibi, üçüncülük mücadelesinde rakibini 25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15'lik skorlarla 3-2 mağlup ederek CEV Erkek Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu.

3'ÜNCÜ MADALYASI

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten (yarı finalist) sonra bir kez daha son 4'e kalan Ziraat Bankkart, 3'üncü oldu. Ziraat Bankkart, 1980'de 3'üncü olan Eczacıbaşı ve 2014'te 2'nciliği elde eden Halkbank'tan sonra Türkiye'ye, organizasyondaki 3'üncü madalyasını kazandırdı. PGE Projekt Varşova, organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.