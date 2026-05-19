CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri heyecanı yaşanıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında gerçekleşecek olan seçim öncesi iki adayın da teknik direktör listeleri de gün yüzüne çıkıyor. İşte adı Fenerbahçe ile anılan o hocalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Hakan Safi ile Aziz Yıldırım, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan teknik adamlarını belirlemeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

Aslında Aziz Yıldırım'ın adayı ise çoktan belli... Efsane isim; seçimi kazanması halinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet edecek. Yıldırım, bunu net bir şekilde önceki gün yaptığı açıklamada belirtti. Aykut Kocaman da takım için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

PIOLI ŞU AN TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Hakan Safi ise; İtalyan ekolüne yöneldi. Önce Milan'ın efsanesi Paolo Maldini'yle görüşen Safi, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için neler yapılması gerektiği konusunda İtalyan futbol adamıyla toplatılar yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

Maldini de kısa vadede başarı için Hakan Safi'ye iki vatandaşını önerdi: Antonio Conte ve Stefano Pioli... Maldini öncelik olarak Milan'ı şampiyonluğa taşıyan Pioli'nin ismini verdi. Pioli şu an boşta. Conte ise Napoli'nin başında. Pioli ile temaslar kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

MILAN'I ZİRVEYE TAŞIDI

Pioli, teknik adamlık kariyerindeki ilk ve tek şampiyonluğunu Milan'ın başında yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

60 yaşındaki çalıştırıcı, Milan'ın yanı sıra; Salernitana, Parma, Modena, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, İnter ve Fiorentina'yı çalıştırdı. İlk ve tek İtalya dışı deneyimini ise Al-Nassr'la yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

ŞAMPİYONLUKLARI VAR

Antonio Conte'nin kupası Pioli'den kat kat fazla... Juventus, İnter ve Napoli'yi Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Conte, Chelsea'yle de Premier Lig'i kazandı. Bari'yi Serie B şampiyonu yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının tek şampiyonluk yaşayamadığı kulüp ise İngiliz ekibi Tottenham oldu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

KOCAMAN CAMİANIN EVLADI

Aziz Yıldırım, camiayı bilmesi ve Fenerbahçe içinden yetişmesinden dolayı Aykut Kocaman'a takımı emanet edecek. Kocaman sarı-lacivertlilerin başında 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı.

İşte Cimbom'un listesindeki 3 yıldız orta saha!
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Küresel enerji krizine karşı Türkiye masada: İstanbul'daki dev zirve öncesi Hürmüz bağımlılığını bitirecek 3 rota
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan PSG'nin golcüsüne kanca!
Liverpool'un yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:52
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:50
Safi'den flaş transfer açıklaması! Safi'den flaş transfer açıklaması! 00:30
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! 00:30
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! 00:29
Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! 00:29
Daha Eski
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! 00:29
Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! 00:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! 00:29
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar G.Saray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar 00:29
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 00:29
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:29