Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri heyecanı yaşanıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında gerçekleşecek olan seçim öncesi iki adayın da teknik direktör listeleri de gün yüzüne çıkıyor. İşte adı Fenerbahçe ile anılan o hocalar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Maldini de kısa vadede başarı için Hakan Safi'ye iki vatandaşını önerdi: Antonio Conte ve Stefano Pioli... Maldini öncelik olarak Milan'ı şampiyonluğa taşıyan Pioli'nin ismini verdi. Pioli şu an boşta. Conte ise Napoli'nin başında. Pioli ile temaslar kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.
MILAN'I ZİRVEYE TAŞIDI
Pioli, teknik adamlık kariyerindeki ilk ve tek şampiyonluğunu Milan'ın başında yaşadı.
60 yaşındaki çalıştırıcı, Milan'ın yanı sıra; Salernitana, Parma, Modena, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, İnter ve Fiorentina'yı çalıştırdı. İlk ve tek İtalya dışı deneyimini ise Al-Nassr'la yaşadı.
ŞAMPİYONLUKLARI VAR
Antonio Conte'nin kupası Pioli'den kat kat fazla... Juventus, İnter ve Napoli'yi Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Conte, Chelsea'yle de Premier Lig'i kazandı. Bari'yi Serie B şampiyonu yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının tek şampiyonluk yaşayamadığı kulüp ise İngiliz ekibi Tottenham oldu.
KOCAMAN CAMİANIN EVLADI
Aziz Yıldırım, camiayı bilmesi ve Fenerbahçe içinden yetişmesinden dolayı Aykut Kocaman'a takımı emanet edecek. Kocaman sarı-lacivertlilerin başında 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.