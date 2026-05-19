Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? Listeye yeni isimler eklendi!

6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Hakan Safi ile Aziz Yıldırım, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan teknik adamlarını belirlemeye çalışıyor.

Aslında Aziz Yıldırım'ın adayı ise çoktan belli... Efsane isim; seçimi kazanması halinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet edecek. Yıldırım, bunu net bir şekilde önceki gün yaptığı açıklamada belirtti. Aykut Kocaman da takım için çalışmalara başladı.