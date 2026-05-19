Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Genç yıldız imzayı attı
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler, 16 yaşındaki 'Yeni Arda Güler'i' kadrosuna kattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 10:41
Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.
A Takıma yapılan transferlerin yanı sıra geleceğe yönelik de hamleler yapan sarı-lacivertlilerde flaş bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe, Finlandiya genç milli takımında ve Kups Kuopion'da forma giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerin Volkan Mutlu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Finlandiya U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncunun, Türk Milli Takımı'nı seçmesi için çalışmalar başladı.