TRANSFER HABERİ: Menajerlerden Galatasaray'a flaş öneri! İşte bonservis bedeli
Galatasaray'da, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası sıcak bir gelişme yaşandı. Yerli oyunculara yönelme kararı alan sarı kırmızılılara, menajerlerden tarafından flaş bir isim teklif edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 12:45
Posta'nın haberine göre, iki ayağını da çok iyi kullanan 22 yaşındaki futbolcu için Hoffenheim'ın 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.
OKAN BURUK RAPOR İSTEDİ
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 22 yaşındaki 10 numara için scout raporu istedi.
Bu sezon Hoffenheim forması altında 16 maçta süre bulan Muhammed Damar, 1 asist yaptı.
1.85 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
22 yaşındaki futbolcunun, kulübü Hoffenheim ile sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.