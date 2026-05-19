Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/B3XUHzxUwF — TFF (@TFF_Org) May 18, 2026

"Başımız dik, gözümüz ileride, Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz." 🇹🇷 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/gRFbPar8Vv — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2026

🇹🇷 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor… pic.twitter.com/3V5g8ACtiJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 18, 2026

🇹🇷 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak bir milletin Kurtuluş ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; onun açtığı yolda durmadan yürümeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu… pic.twitter.com/DDVAEr3rSQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2026

🇹🇷 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/hshkJrPh2N — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 18, 2026