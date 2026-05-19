GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan şok Mauro Icardi raporu!
Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, Icardi hakkında başkan Dursun Özbek'e çarpıcı bir rapor sunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 09:24
Aslan'da özellikle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyordu.
Ancak Arjantinli santrforun geleceğine dair çarpıcı bir haber geldi.
OKAN BURUK'DAN FLAŞ RAPOR!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Mauro Icardi ile ilgili başkan Dursun Özbek'e sunduğu rapor ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, Buruk'un raporunda Arjantinli yıldız için, "Icardi ile oynadığımızda puan ortalamamız ve oyun gücümüz düştü. Gönderilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise sözleşmesi sona eren Icardi ile ilgili aksiyon almak için beklemede.
Özbek, taraftarın çok sevdiği Arjantinli yıldız ile yeniden anlaşılmaması durumunda taraftar tepkisinden çekiniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.