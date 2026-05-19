Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan transferde dev hamle! 3 yıldızdan birisi gelecek

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri kadrosuna dahil ederek mücadele edeceği Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Cimbom'un orta saha bölgesi için 3 dünyaca ünlü futbolcuyu listesine eklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray sezonun bitmesinin hemen ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri turları hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer bütçesinin önemli bir bölümünü orta saha takviyesine ayırmayı planlıyor.

Cimbom'un gündemindeki orta saha oyuncuları taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Yönetim, tıpkı Victor Osimhen transferinde olduğu gibi ses getirecek bir hamle yapmayı hedefliyor.

Takvim'in haberine göre, belirlenen listede üç önemli isim yer alıyor: Manchester City'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, Real Madrid'in 23 yaşındaki dinamik 8 numarası Eduardo Camavinga ve PSG'nin 30 yaşındaki İspanyol yıldızı Fabian Ruiz.

Sarı-kırmızılılar, bu üç oyuncudan birini kadroya katmak için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Reijnders'in Manchester City ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ederken, Camavinga'nın Real Madrid ile kontratı 2029'da sona eriyor. Fabian Ruiz'in PSG ile olan sözleşmesi ise gelecek yaz bitiyor.

