Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! Transferi...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli yıldız için sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haberler geldi. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
İtalyan basınına göre son hafta öncesinde Şampiyonlar Ligi bileti şansını zora sokan Juventus, bütçesini ufaltacak.
Silva da Devler Ligi'nde olmayan bir takıma gitmek istemediği için Juve işi zora girdi. Böylece en büyük aday G.Saray oldu.
Sarı-kırmızılılar, hem İlkay Gündoğan hem de Devler Ligi kozunu kullanarak bastırıyor.
İLKAY'DAN BİLGİ ALDI
Bernardo Silva uzun yıllar City'de birlikte forma giydiği İlkay Gündoğan'ı arayıp G.Saray hakkında bilgi aldı.
Konuyla ilgili isim vermeden konuşan İlkay kendisine eski bir takım arkadaşının G.Saray'ı sorduğunu söyledi. Bu ismin ise Portekizli Bernardo Silva olduğu öğrenildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.