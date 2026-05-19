Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! Transferi...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli yıldız için sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haberler geldi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan ve bu sezon yokluğunu büyük oranda hisseden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'dan başkasını düşünmüyor

Okan Buruk'un da takımda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki futbolcudan güzel haberler geliyor.

Barcelona hem maddi zorluklarla mücadele ediyor hem de yüksek maaş ödemeye yanaşmıyor.

İtalyan basınına göre son hafta öncesinde Şampiyonlar Ligi bileti şansını zora sokan Juventus, bütçesini ufaltacak.

Silva da Devler Ligi'nde olmayan bir takıma gitmek istemediği için Juve işi zora girdi. Böylece en büyük aday G.Saray oldu.

Sarı-kırmızılılar, hem İlkay Gündoğan hem de Devler Ligi kozunu kullanarak bastırıyor.

İLKAY'DAN BİLGİ ALDI

Bernardo Silva uzun yıllar City'de birlikte forma giydiği İlkay Gündoğan'ı arayıp G.Saray hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili isim vermeden konuşan İlkay kendisine eski bir takım arkadaşının G.Saray'ı sorduğunu söyledi. Bu ismin ise Portekizli Bernardo Silva olduğu öğrenildi.

